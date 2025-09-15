Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Londres convoca al embajador ruso por la violación del espacio aéreo de la OTAN

Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones.
Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones. | Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Desde la Cancillería británica tildaron de “totalmente inaceptables” las incursiones en el espacio aéreo de Polonia y Rumanía por parte de drones rusos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio británico de Asuntos Exteriores informó este lunes de que ha convocado al embajador ruso en el Reino Unido por la "violación sin precedentes" del espacio aéreo de la Alianza Atlántica por parte de drones rusos.

Un portavoz del Foreign Office indicó que las incursiones en el espacio aéreo de Polonia y Rumanía son "totalmente inaceptables", por lo que decidió convocar al representante ruso, Andrei Kelin.

"La violación significativa y sin precedentes del espacio aéreo polaco y de la OTAN por parte de drones rusos la semana pasada, seguida de otra incursión en el espacio aéreo rumano el sábado, ha sido completamente inaceptable", indicó un portavoz de Exteriores.

Agregó que el Reino Unido se une a Polonia, Rumanía, Ucrania y los aliados de la OTAN en la condena "sin reservas" de estas acciones, que calificó de "imprudentes".

"Mientras nuestro continente se enfrenta una vez más a la flagrante expansión del comportamiento imprudente de Rusia, la defensa de Ucrania contra la agresión del (presidente ruso, Vladímir) Putin es crucial para la seguridad de toda Europa, incluido el Reino Unido", puntualizó.

Según el portavoz, Rusia debe entender que su continua agresión solo fortalece la unidad de los aliados de la OTAN y la determinación de apoyar a Ucrania.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Reino Unido Rusia OTAN

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA