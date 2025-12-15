La policía alemana detiene a un hombre de 21 años bajo sospecha de preparar un atentado

La policía alemana detuvo a un hombre de 21 años, procedente de Asia Central, bajo sospecha de preparar un atentado con motivación islamista, informó este lunes el Ministerio de Interior del estado federado de Sajonia Anhalt.

Según una portavoz del Ministerio Patricia Blei, la detención se produjo con el propósito de evitar que se llevaran a cabo planes para atentar contra una gran multitud en Magdeburgo, capital de Sajonia Anhalt.

El Ministerio prepara la deportación del detenido que, explicó la portavoz, es legalmente posible si hay un pronóstico basado en hechos que apunten a una gran amenaza terrorista para la República Federal de Alemania.

La medida se produce en momentos en las autoridades están en alerta contra posibles actos de violencia islamista.

Hace exactamente un año el saudí Taleb al-Abdulmohsen mató a seis personas en un atropello masivo en un mercadillo navideño en Magdeburgo.

Sin embargo, en ese caso el responsable era un musulmán apóstata y las investigaciones apuntan a motivos de índole psiquiátrica y no fundamentalista.

Recientemente se conoció que en otra zona del país, en Baviera (sur de Alemania), cuatro personas habían sido detenidas bajo sospecha de planear un atentado contra un mercadillo navideño.