Elecciones en Chile: Gabriel Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda para iniciar el proceso de transición

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, se reunieron este lunes en el palacio de Gobierno para empezar el proceso de transición entre ambos Gobiernos que culminará el 11 de marzo, cuando el candidato del Partido Republicano asuma el poder.

Según captaron las imágenes de RPP, Kast acudió a La Moneda, en pleno centro de Santiago, acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, quien ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió durante su mandato.

"El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibió en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, para sostener una reunión de trabajo", informó presidencia de Chile en sus redes sociales.

Asimismo, según recogió la agencia EFE, Kast y Pía Adriasola estarán acompañados del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella y varios de las figuras clave que lo han acompañado en su campaña, como su asesor económico Jorge Quiroz.

Esta reunión es parte de la tradición política chilena y fue concretada el domingo, tras la victoria de José Antonio Kast, a través de una llamada telefónica en la que Boric felicitó a quien será su sucesor, y expresó "una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo".

Como se recuerda, José Antonio Kast ganó las elecciones con un 58,1 % por un amplio margen de más de 16 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, en el balotaje electoral del último domingo 14 de diciembre.

"Este mandato no permite demoras, Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente. Aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro (...) Vamos a tener un año muy duro porque las finanzas del país no están bien", dijo Kast tras la victoria del balotaje electoral.

De acuerdo al Servicio Electoral de Chile (Servel), Kast se impuso en las 16 regiones del país y logró la segunda victoria más amplia en una segunda vuelta en democracia chilena —la primera ocurrió cuando Michelle Bachelet venció a Evelyn Matthei en las elecciones de 2013—.

