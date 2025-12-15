Kast insiste en un "gobierno de emergencia" y Boric insta a próxima gestión a dar "continuidad" a las políticas de Estado

José Antonio Kast se reunió con Gabriel Boric en La Moneda como parte del proceso de transición tras la victoria del candidato del Partido Republicano en la segunda vuelta electoral en Chile, en donde Kast venció a Jeannette Jara.

A su salida de La Moneda, el presidente electo insistió en que el país necesita "un Gobierno de emergencia" y subrayó que esa será su primera misión.

Una reunión habitual y protocolaria de cara al traspaso de mando, previsto para el próximo 11 de marzo, que Kast calificó como "muy positiva y republicana", un término que en Chile se utiliza para definir el entendimiento entre las distintas bancadas políticas por el bien del Estado.

"Fue una reunión muy republicana en el sentido amplio de la palabra para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el Gobierno saliente y el entrante", señaló Kast en una escueta declaración a la prensa reunida en el patio de la casa de Gobierno.

Kast, que eludió responder preguntas, agregó que el "gobierno de emergencia" que propone "tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios en los que habrá acuerdos, porque hay situaciones que afectan de forma transversal como seguridad, salud, vivienda".

Presidente electo de Chile José Antonio Kast se reunió con el presidente Gabriel Boric en el palacio de La Moneda | Fuente: RPP

Respetar las políticas de Estado

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió a su sucesor que la próxima administración respete los derechos adquiridos y continúe "con muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, y que son tareas de Estado".

"La implementación de la reforma de pensiones, de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, el proceso de vacunación que hemos adelantado a marzo, la ley integral contra la violencia a la mujer, las oficinas locales de la niñez, los servicios locales de educación publica", detalló el actual mandatario desde el palacio presidencial.

"Hay muchas políticas que, independiente de quien gobierne, tienen que seguir funcionando, eso hemos conversado hoy en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras", subrayó Boric, que destacó el "clima positivo" en el que se desarrolló el encuentro entre ambos.

Apuntó que "es importante tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad de Estado, de sus instituciones, del servicio publico y de orden democrático".