Perú recuperó 262 piezas culturales prehispánicas en Alemania

Viceministro Félix Denegri participó en Berlín en la ceremonia de recuperación de bienes culturales.
Viceministro Félix Denegri participó en Berlín en la ceremonia de recuperación de bienes culturales. | Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Perú recuperó 262 piezas culturales prehispánicas pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación que fueron entregadas a la embajada del país en Alemania y a los consulados generales en Hamburgo, Frankfurt y Múnich, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ceremonia de entrega de los bienes culturales fue presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza, que destacó que este hecho proyecta una visión de respeto por la cultura y el patrimonio. 

El vicecanciller Denegri Boza señaló que la recuperación de bienes culturales contribuye a reforzar la herencia cultural ancestral y milenaria. 

Además, exhortó a la Embajada del Perú y a los consulados a seguir adelante con la crucial labor de recuperación y concientización de devolución del patrimonio cultural.

A su turno, el embajador del Perú en Alemania, Augusto Arzubiaga, dijo que este trabajo se realiza en estrecho diálogo con el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores alemán, así como con casas de subasta y personas naturales.

Las piezas recuperadas pertenecen a diferentes estilos y culturas prehispánicas, como Moche, Chancay, Chimú, Nasca, Inca, Wari, Chavín, Chincha, Ica, Paracas, Virú, Huaura, Chuquibamba, Chiribaya y Collagua.

En su mayoría, los bienes son objetos de textilería (paños, cintas, bolsas, bandas, fragmentos de textiles) y de cerámica escultórica (tazas, cántaros, botellas, platos, jarras y cuencos). También hay objetos variados como husos de madera, collares de cuentas, puntas de proyectil y conopas.

