Lituania ordena derribar globos aerostáticos tras denunciar violación a su espacio aéreo desde Bielorrusia

"No se tolerará ningún ataque híbrido", advierte Lituania tras denunciar una nueva violación a su espacio aéreo.

A partir de este lunes 27 de octubre, el Ejército lituano tiene la autorización de derribar cualquier globo aerostático que cruce hacia su país, anunció la primera ministra, Inga Ruginiene.

La orden llega horas después de que las autoridades detectaran 66 globos de helio procedentes de la vecina Bielorrusia, país aliado de Rusia.

Tras la denunciada violación a su espacio aéreo, los aeropuertos de Vilna y Kaulnus tuvieron que ser cerrados, así como los cruces fronterizos con Bielorrusia, excepto para los viajes de diplomáticos y ciudadanos de la Unión Europea que salgan del país vecino.

La primera ministra declaró que las restricciones se extenderán al menos hasta el próximo miércoles 29 de octubre, cuando se espera que su gabinete decida si prolonga el cierre indefinidamente, reportó la cadena local ‘BNS’. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, pidió que el cese del cruce fronterizo sea a largo plazo.

Minsk respondió que esa medida es "una provocación". "Hoy hemos decidido tomar las medidas más estrictas. No hay otra opción".

Se trata del cuarto incidente de ese tipo en solo una semana.

Lituania afirma que los globos detectados en su espacio aéreo son enviados por contrabandistas que transportan cigarrillos de contrabando desde Belarús a la UE. Y en simultáneo, culpa al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado cercano del mandatario ruso, Vladímir Putin, por no detener esta práctica. Por el momento, Minsk no se ha pronunciado.

"Hoy hemos decidido tomar las medidas más estrictas. No hay otra opción", declaró Ruginiene en una conferencia de prensa, añadiendo que Lituania, miembro de la OTAN, también podría considerar la posibilidad de invocar las consultas de seguridad del Artículo 4 de la OTAN.

La líder de la oposición bielorrusa, Sviatlana Tsikhanouskaya, quien reside exiliada en Lituania, declaró a la agencia de noticias AP que los incidentes de los globos son "una señal más de que el régimen está utilizando el contrabando de cigarrillos como herramienta de agresión híbrida contra Europa".

“El cierre de los pasos fronterizos es una medida lógica para proteger la seguridad (...) Apoyamos a Lituania y a sus socios en el fortalecimiento de las sanciones contra productores, transportistas y organizadores del contrabando de cigarrillos”, agregó Tsikhanouskaya.

Escalan las tensiones entre Europa, Rusia y su aliada Belarús

Los incidentes denunciados por Lituania ocurren alrededor de un mes después de que varias naciones europeas–a la vez miembros de la OTAN- denunciaran violaciones a su espacio aéreo.

Entre ellas, Polonia, Dinamarca, Estonia, Noruega. Varios países acusaron directamente que se trató de aeronaves rusas, otros no lo confirmaron, pero tampoco lo descartaron.

"Se trata de provocaciones calculadas diseñadas para desestabilizar, distraer y poner a prueba la determinación de la OTAN".

Por tanto, en las últimas semanas, la aviación europea se ha visto sumida en el caos en repetidas ocasiones, en medio de avistamientos de drones y otras incursiones aéreas, incluso en los aeropuertos de Copenhague, Múnich y la región del Báltico.

Bajo este panorama, el ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kestutis Budrys, afirmó que las recientes violaciones del espacio aéreo no deben considerarse incidentes aislados.

"Se trata de provocaciones calculadas diseñadas para desestabilizar, distraer y poner a prueba la determinación de la OTAN", declaró en redes sociales.

Lituania, miembro de la UE y la OTAN, se encuentra en el flanco oriental de la alianza transatlántica. Limita con el enclave ruso de Kaliningrado y con Bielorrusia.