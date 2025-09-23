Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Noruega asegura que registró este año tres violaciones de su espacio aéreo por Rusia

Bandera de Noruega.
Bandera de Noruega. | Fuente: Europa Press 2025 | Fotógrafo: MAPA TOURS
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Mediante un comunicado a raíz de la condena por la OTAN de la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de Rusia, y luego de incidentes similares este mes en Polonia y Rumanía, el Gobierno noruego denunció que se trata de un comportamiento “irresponsable e inaceptable” de parte de Moscú.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno noruego anunció este martes que en lo que va de 2025 registró en tres ocasiones violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones rusos, en abril, julio y agosto, después de diez años sin incidentes de este tipo.

En un comunicado a raíz de la condena este martes por la OTAN de la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de Rusia el pasado 19 de septiembre, tras otros incidentes similares este mes en Polonia y Rumanía, el Gobierno noruego denunció que se trata de un comportamiento "irresponsable e inaceptable" de parte de Moscú.

Además, aclaró, Noruega se encuentra entre los otros países que han experimentado incidentes en su propio espacio aéreo, tal y como menciona la declaración conjunta de la Alianza Atlántica.

"Los incidentes en Noruega son de dimensiones menores que las violaciones contra Estonia, Polonia y Rumanía, tanto en términos de localización como de duración. Pese a ello son incidentes que vemos de forma muy seria", declaró el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

"No podemos determinar si se produjeron de forma deliberada o si se debieron a errores de navegación. Independientemente del motivo, no es aceptable y se lo hemos dejado claro a las autoridades rusas", enfatizó Store.

Incursiones rusas en espacio aéreo noruego

El primer incidente se produjo el 25 de abril, cuando un caza ruso SU-24 penetró durante cuatro minutos en el espacio aéreo noruego sobre el mar al noreste de la isla de Vardø (norte).

El 24 de julio, un avión ruso L410 Turbolet atravesó espacio aéreo noruego sobre una zona no habitada a lo largo de la frontera en el este de la región norteña de Finnmark durante tres minutos.

Finalmente, según el comunicado, el 18 de agosto un avión de combate ruso SU-33 atravesó una vez más durante un minuto el espacio aéreo al noreste de Vardø.

Según explicó el ministro noruego de Exteriores, Espen Barth Eide, estos casos fueron abordados de forma directa con las autoridades rusas con el objetivo de reducir los riesgos de malentendidos o de una escalada, mientras que la información ha sido compartida también con los aliados de la OTAN.

"Hemos pedido una explicación a la parte rusa por las violaciones del espacio aéreo noruego. Incluso si se debieron a errores de navegación, como resultado de que Rusia está operando con un margen de error demasiado estrecho, Rusia tiene la responsabilidad de actuar de una manera que evite los malentendidos y los errores", afirmó.

"Si Rusia está desafiando (al penetrar) el espacio aéreo de varios países deliberadamente, esto es muy serio", remachó el ministro.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Noruega OTAN Rusia

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA