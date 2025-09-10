Últimas Noticias
Polonia pide sesión urgente al Consejo de Seguridad de ONU por violación de espacio aéreo

El presidente polaco, Karol Nawrocki, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Slawomir Cenckiewicz, y el director del Departamento de Supervisión de las Fuerzas Armadas de Polonia en conferencia de prensa este miércoles.
El presidente polaco, Karol Nawrocki, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Slawomir Cenckiewicz, y el director del Departamento de Supervisión de las Fuerzas Armadas de Polonia en conferencia de prensa este miércoles. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Además de pedir esta reunión, Polonia ha solicitado formalmente una consulta urgente de los aliados al haber invocado el Artículo 4 de la OTAN.

Polonia pidió una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU tras la violación rusa de su espacio aéreo, según dijeron fuentes de la presidencia surcoreana del Consejo a la prensa.

La fecha en que podría tener lugar esta sesión todavía se está estudiando, de acuerdo con estas fuentes, que comunicaron la noticia a los periodistas a través de un grupo de Whatsapp.

Además de pedir esta reunión, Polonia ha solicitado formalmente una consulta urgente de los aliados al haber invocado el Artículo 4 de la OTAN, una decisión conjunta de Tusk y el presidente polaco, Karol Nawrocki, para preparar una respuesta conjunta de los aliados.

Restos de un misil y drones hallados en Polonia

Las autoridades polacas han encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones tras la violación del espacio aéreo del país por parte de Rusia, informó este miércoles la portavoz del Ministerio del Interior, Kinga Gałecka.

Galecka señaló que el misil del que se encontraron restos puede ser un misil polaco utilizado para derribar los drones.

Fuerzas de Defensa Territorial Nacionales de Polonia en el lugar donde se estrelló un dron ruso en la aldea de Wohyn, este de Polonia.
Fuerzas de Defensa Territorial Nacionales de Polonia en el lugar donde se estrelló un dron ruso en la aldea de Wohyn, este de Polonia. | Fuente: EFE

El primero de los restos se halló a las 05.30 GMT en Mniszków, (este), y desde entonces se han sucedido nuevos hallazgos de restos en varias zonas del país, incluyendo un dron en la provincia de Lódz (centro), a más de 300 kilómetros de la frontera bielorrusa.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, reveló este miércoles en el Parlamento que, durante la madrugada, se registraron hasta 19 incursiones del espacio aéreo polaco, y destacó que, por primera vez desde el comienzo de la guerra rusa en Ucrania en febrero de 2022, los drones llegaron desde Bielorrusia.

No se reportaron víctimas ni heridos, pero una casa resultó dañada y también se reportaron perjuicios en un turismo aparcado, según la portavoz del Interior. 

