Modelo pasó de ser portada de revistas y ganar millones de dólares a vivir en la calle

Nastasia Urbano en la portada de Vogue (izquierda) y en una publicidad para la marca Yves Saint Laurent.

Nastasia Urbano nació en Suiza y se convirtió en una de las modelos más emblemáticas de los años ochenta. Sin embargo, esta mujer que está cerca de cumplir los 60 años ha pasado de protagonizar las principales portadas de revistas de moda a vivir en la calle.

Su carrera comenzó en Barcelona, en Cataluña, donde vivieron sus padres, y, después de conocer al reconocido fotógrafo Fabrizio ferri, dio el salto a Milán y conoció las mieles de la fama.

A los 20 años se fue a Nueva York, donde fue contratada por la afamada agencia de modelos Ford. Entonces se paseó por las portadas de revistas como Vogue, New Woman y Redbook, además participó en campañas publicitarias para marcas como Yves Saint Laurent, Guy Laroche y Revlon.

Ella mismo contó a El Periódico de Cataluña que en la década de los ochenta vivía "como una reina” y podía ganar hasta un millón de dólares por 20 días de trabajo al año.

Incluso llegó a codearse con estrellas como el actor Jack Nicholson, el artista Andy Warhol y el director Roman Polanski

Sin embargo, su vida cambió cuando conoció al hombre que hoy es su exmarido y la llevó a la bancarrota. Tres décadas después, Urbano intenta sobrellevar su nueva vida con diferentes trabajos y duerme en casas de amigos o en bancos en Barcelona.

“Estoy cansada de sobrevivir y pedir dinero. La gente a mi alrededor se aparta, todos se van, y no me extraña. Ya me han desahuciado tres veces. He trabajado limpiando casas, cuidando niños”, contó al diario catalán.

El último lunes, una persona que asegura ser su amigo, emprendió una campaña en el portal GoFundMe para ayudarla a conseguir dinero a fin de sobrellevar los tiempos malos.