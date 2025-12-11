Portugal: la huelga general deja decenas de vuelos cancelados y un aeropuerto casi vacío en Lisboa

Vuelos cancelados, mostradores de facturación vacíos y una significativa reducción de pasajeros son el paisaje que deja la huelga general convocada en Portugal en el aeropuerto de Lisboa, donde este jueves reina una cierta tranquilidad.

"Quien conoce el aeropuerto sabe que hoy es un día completamente atípico en términos de movimiento porque las compañías aéreas han tenido cuidado de cancelar los vuelos con antelación, ya que sabían que habría una gran adhesión y que sería peor para todos", explicó a EFE Jorge Alves, presidente del Sindicato de Técnicos de mantenimiento de Aeronaves (SITEMA).

Más de 40 vuelos estaban cancelados entre las 11:00 y las 20:00 hora local (misma hora GMT), según pudo constatar EFE, con destinos nacionales e internacionales como Madrid, Nantes, Ámsterdam, Washington, Newark, París o Casablanca, entre otros. Varios más sufrían retrasos y demoras.

Testimonios

Las aerolíneas han estado, a lo largo de la semana, cancelando vuelos y ofreciendo a los pasajeros reagendar sus viajes, para evitar que este jueves el aeropuerto se sumiera en el caos.