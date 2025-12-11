María Corina Machado confirma que recibió apoyo de EE.UU. para salir de Venezuela: "Pronto estaré de vuelta"

La lideresa opositora venezolana María Corina Machado confirmó este jueves que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y poder llegar a Oslo (Noruega), donde ayer su hija, Ana Corina Sosa, recogió el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

"Sobre si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí", dijo Machado, ante las preguntas de periodistas en la capital noruega.

La venezolana no desveló más detalles de cómo fue su salida, más allá de que en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, esta mañana agradeció "a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que pudiera estar en Oslo.

Machado llegó esta madrugada a Oslo después de estar más de un año en la clandestinidad en Venezuela y en una rueda de prensa afirmó que "pronto" estará de vuelta en su país.

"Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también", dijo en una rueda de prensa en el Instituto Nobel Noruego, aludiendo a los exiliados.

Esta vuelta "será lo antes posible", aunque aún no hay fecha ni tampoco hay detalles de cómo se realizará. De momento, la opositora venezolana reveló que aprovechará para pasar "algunas horas" con sus amigos y la familia, para hacer "visitas a médicos", y también realizará "algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver".

Detalles de la travesía desde Venezuela hasta Oslo

La BBC dice que los detalles de su viaje a Oslo se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde se encontraba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia de entrega del premio, que fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Según el Wall Street Journal, para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar 10 controles militares sin ser descubierta y se escapó en una lancha de madera desde un pueblo pesquero costero. El plan se gestó durante dos meses, según el rotativo, que cita a una persona cercana a la operación.

Para la huida contó con la asistencia de una red venezolana que ayuda a las personas a huir del país.

Trabaja con EE.UU. pero no está implicada en operaciones del Caribe y Pacífico

La oposición venezolana liderada por María Corina Machado está "trabajando de manera ardua" con el Gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que la Administración de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

"No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia", señaló.

Machado subrayó que va "un día a la vez" y recordó que ha dicho muchas veces que no va a especular sobre las estrategias o acciones de otros países.

"Desconozco si algún gobierno, en este caso de Estados Unidos, tiene un 'deadline' (plazo), nosotros vamos hasta el final", añadió.

Acciones de EE.UU. en el Caribe son "decisivas"

Para Machado, no obstante, las acciones de Trump en el Caribe han sido "decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca".

La líder opositora sí admitió que están trabajando de manera ardua no solo con Estados Unidos, sino también con otros gobiernos en América Latina y Europa, para explicarles los planes que tiene la oposición en sus "primeras 100 horas y los siguientes 100 días" en el poder en un país que afronta "una crisis multidimensional".

Se trata, en su opinión, "no solo de una crisis humanitaria, sino también una crisis financiera, de servicios públicos y de seguridad, todo al mismo tiempo".

"El presidente Edmundo González y su equipo tienen un gran reto, pero quiero asegurarles que profesionales con mucho talento, experiencia y honestidad, tanto dentro de Venezuela como en el extranjero, están trabajando juntos. Tenemos los planes y equipos listos para tomar el control desde el primer día", enfatizó.