Influencer que aparentaba una vida de lujo, acusada de huir de restaurantes sin pagar, termina en la cárcel

Pei Chung, conocida en redes por presentarse como influencer gastronómica, volvió a ser noticia esta semana tras ser desalojada de un exclusivo departamento en Brooklyn. La mujer, que se había hecho viral por aparecer en fotos disfrutando de experiencias culinarias en Nueva York, enfrenta desde hace meses varias acusaciones por abandonar restaurantes sin pagar.

De acuerdo con The New York Post, Chung acumula "cargos por hurto de servicios" después de una serie de episodios ocurridos principalmente en Williamsburg, uno de los barrios más demandados de la ciudad.

Modus operandi

En esos lugares, supuestamente pedía diversos platos y luego salía del establecimiento sin pagar la cuenta. En algunas ocasiones, indicaba que trabajaba con marcas o que promocionaría el negocio en redes sociales.

Propietarios de restaurantes relataron a ese medio que la mujer, de ascendencia taiwanesa, se comportaba con total confianza: tomaba fotos de los alimentos y, al finalizar la comida, desaparecía o alegaba haber extraviado su cartera.

Otros empleados consultados por el diario aseguran que, a pesar de ser identificada en visitas posteriores, la mujer, de 34 años, regresaba e intentaba repetir la misma conducta. Algunos locales incluso la vetaron por no pagar en reiteradas oportunidades.

Influencer terminó en la cárcel

La imagen de vida sofisticada que mostraba en plataformas como Instagram o TikTok empezó a desmoronarse cuando los dueños del edificio donde residía la denunciaron por una deuda de alquiler.

Según The New York Post, Chung debía alrededor de 40 mil dólares. Finalmente, este el último martes, el propietario consiguió que se aplicara una orden de desalojo mientras ella permaneció en prisión preventiva en la cárcel de Rikers Island.

Agentes policiales cambiaron la cerradura del departamento mientras un tribunal ordenaba que la acusada fuera sometida a una evaluación psiquiátrica. Esto se produjo después de que su defensa planteara dudas sobre el comportamiento o conducta de Chung.