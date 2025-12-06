Joven está en UCI tras ser atropellado por cúster en el Callao: familia denunció que el chofer está libre

El accidente ocurrió el pasado 1 de diciembre, en la avenida Perú. | Fuente: RPP

El joven Angello Piero Martel Quintanilla (22) se encuentra en estado crítico, tras ser embestido por una cúster de transporte público, cerca del cruce de las avenidas Perú y Tomás Valle, en la provincia constitucional del Callao.

A través de RPP, sus familiares señalaron que la víctima permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Negreiros, diagnosticado con muerte cerebral.

Alex Martel, padre del joven, contó que su hijo fue atropellado por la cúster el pasado lunes, 1 de diciembre; minutos después de haber salido de visitar a su abuela en el hospital.

“Viene por acá caminando, para que pueda hacer su trabajo, y fue que, al cruzar la pista, la cúster lo embistió y ya lo que sucede”, refirió, visiblemente afectado por lo ocurrido.

El hombre denunció que el chofer de la cúster no tenía licencia y la unidad estaba sin revisión técnica. Pese a ello -refirió-, el conductor está libre.

“Ahorita, (mi hijo) está en Cuidados Intensivos, con muerte cerebral. El chofer, para empezar, no tiene licencia, el carro no tenía revisión técnica. (...) El que atropelló a mi hijo, Carlos Valverde Luque, hoy se encuentra libre”, manifestó.



Familiares y amigos piden justicia

Este sábado, familiares y amigos de Angello Piero Martel Quintanilla realizaron un plantón en el lugar donde ocurrió el accidente. Ellos exigieron a las autoridades que el caso no quede impune y se sanciones ejemplarmente a los responsables de lo ocurrido.

“Veintidós años, con una carrera. Iba a terminar su carrera, sus sueños han quedado truncados. Mi vida, de su mamá y yo, destrozados”, manifestó entre sollozos el padre del joven herido.

