Unos 33.000 rumanos cancelan cita para recibir la AstraZeneca | Fuente: AFP

Unos 33 000 rumanos han cancelado en las últimas 24 horas su cita para recibir la vacuna de AstraZeneca, lo que supone un 7 % de todos lo que tenían ya hora, después de que varios países hayan suspendido temporalmente el uso de ese fármaco.



"Han sido anuladas 33 000 citas del total de 446 896 que había programadas en la plataforma informática de registro", declaró este martes el jefe de la campaña de vacunación, Valeriu Gheorghita, quien defendió la decisión del Gobierno de seguir inoculando con este fármaco.



Según Gheorghita, casi un tercio de las 10 000 personas que debían recibir ayer la vacuna, no acudieron a la cita.



Gheorghita afirmó que "no existe relación" demostrada entre la administración de la vacuna y los casos de trombosis detectado y que han causado que países como España, Italia, Austria o Francia haya suspendido el uso de ese producto.



El experto afirmó que la tasa de incidentes de este tipo es menor entre las personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca que en el conjunto de la población.



La Agencia Europea del Medicamento defendió hoy que, a la espera de "una evaluación científica" completa, "no se ven vínculos" causales de momento entre la vacunación con AstraZeneca y casos de trombosis.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué hemos aprendido de la pandemia?