Zelenski pide a OTAN "un mensaje claro" de que Ucrania entrará a la Alianza tras la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , admitió que no podrá entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante la guerra, pero espera poder ingresar una vez finalizada.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves un "mensaje muy claro" de la OTAN de que Ucrania podrá entrar en la Alianza "después de la guerra".



"Somos realistas. Sabemos que no entraremos en la OTAN durante la guerra, pero queremos obtener un mensaje muy claro de que entraremos en la OTAN después de la guerra", dijo Zelenski en una rueda de prensa en La Haya junto al primer ministro neerlandés, Mark Rutte, y el primer ministro belga, Alexander De Croo.



Rutte afirmó que su país "apoya las ambiciones de Ucrania en la OTAN" y precisó que el trabajo preparatorio de la cumbre de la Alianza del próximo julio en Vilna incluye esfuerzos para "dar algún paso" en la declaración final de los líderes respecto a la entrada de Ucrania en el organismo y no usar fórmulas de cumbres previas.



Zelenki, que se mostró "convencido" de la victoria contra Rusia, volvió a reclamar la entrega de armas "lo más rápido posible" y, en particular, pidió a Países Bajos y Bélgica que ayuden a Ucrania a crear una coalición de países dispuestos a darle vehículos armados que complementen la entrega de tanques que los aliados occidentales ya le están dando.



Zelenski llegó a Países Bajos durante conmemoración por liberación del régimen nazi

La visita del presidente ucraniano a Países Bajos coincidió con la conmemoración en ese país de la liberación del régimen nazi en 1945.



"Todos los países en Europa y en Estados Unidos saben lo que el régimen de Hitler trajo a Europa. Solo sangre y víctimas. Es una tragedia que hoy, de nuevo estemos luchando contra el régimen", dijo el presidente ucraniano.



"Enviamos mensajes a diferentes parlamentos, líderes, de no permitir al régimen de Rusia de involucrarnos a todos nosotros en una guerra mundial". añadió Zelenski.



El presidente ucraniano insistió también en la necesidad de que sus aliados ayuden económicamente a Ucrania a la reconstrucción del país, aunque reconoció que hay "problemas legales" en los países de la UE para poder utilizar los fondos congelados del Banco Central ruso, si bien dijo que se están "buscando los mecanismos" adecuados para ello.



De Croo, por su parte, aseguró que, en base a las sanciones europeas, Bélgica ha congelado aproximadamente 200 000 millones de activos rusos desde el inicio de la guerra que está utilizando "para los esfuerzos de guerra ucranianos y para apoyar a los refugiados ucranianos en Bélgica".



Zelenski se reunió con Rutte y De Croo después de haber dado un discurso en el World Forum en La Haya, donde pidió la creación de un tribunal especial "para castigar los crímenes de la agresión rusa", desde la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). (Con información de EFE)