Abogado del hijo de Gustavo Petro: "Si pisa una cárcel, lo estarán esperando para asesinarlo"

El abogado principal de Nicolás Petro Burgos alertó este viernes que la vida de su defendido corre riesgo porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad sobre el escándalo de corrupción que salpica a la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro, y por eso pidió en una audiencia que se le conceda la detención domiciliaria.



Según el abogado José David Teleki, Nicolás Petro ha sido "hostigado" por medio de redes sociales y llamadas telefónicas, entre otras formas, por lo que consideró que están en una "situación bastante compleja que puede implicar riesgos inminentes para la vida de mi defendido y su apoderado".



"Mi defendido es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales", expresó el letrado.



Teleki añadió que "para eso es indispensable Nicolás Petro, su voz, sus palabras no las pueden acallar ni por presiones de ningún tipo", y dijo "con toda franqueza" que hay que "estar alerta porque desde el Ejecutivo estamos siendo vistos no con buenos ojos, como debería ser, porque la verdad la merece el país, sino con algunos resquemores".



"Si él fuese a una cárcel, su señoría, no dura 24 horas (...) Si pisa una cárcel tenga la seguridad que lo van a estar esperando para asesinarlo", enfatizó el abogado en su pedido al Juez Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías que lleva el caso del hijo del presidente y de su exesposa Daysuris Vásquez.





En ese sentido, el abogado indicó que aunque Nicolás Petro "de manera voluntaria se ha acercado, a través de sus abogados a buscar esta colaboración con la Fiscalía y nadie, en ningún momento ha ejercido (sobre él) presiones de ninguna especie (...) personas que no conocemos han pretendido acceder a ellos" y denunció que un abogado de apellido Henao se presentó ayer en la Fiscalía diciendo ser su apoderado.



Según el abogado defensor, "el único propósito" del hostigamiento a su defendido es "que no se sepa la verdad en Colombia" y añadió: "La verdad no tiene ni colores políticos ni intereses económicas, es una sola".



Teleki indicó que si se le concede la detención domiciliaria, Petro Burgos estará más seguro y tranquilo en su casa, junto con su nueva actual mujer, Laura Ojeda, que está con ocho meses de embarazo.



Tras esta petición, el juez suspendió la audiencia, que será reanudada a las 18.00 hora local (23.00 GMT) para decidir si se les otorga la detención domiciliaria.

EFE