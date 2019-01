Atentado en Colombia | Fiscalía revela identidad de autor material de la explosión en Bogotá

Iván Duque presidente de Colombia condenó atentado. | Fuente: RPP

La Fiscalía de Colombia reveló la identidad del autor material del ataque terrorista a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá que dejó nueve muertos y 41 heridos este jueves. Se trata de José Aldemar Rojas Rodriguez, quien ingresó a las 09:30 de la mañana a la institución en una camioneta cargada de 80 kilos de pentolita (explosivos)

El jefe del organismo investigador Néstor Humberto Martínez detalló que el coche usado para el atentado es una camioneta Nissan gris de matrícula LAF -5G5 cuya última revisión técnica fue en julio de 2018 en la ciudad de Arauca. De momento no precisó, si el atacante tiene vinculación con algún grupo armado.

Víctimas

Entre los muertos en el atentado está la cadete ecuatoriana Erika Chicó, mientras que su compatriota Carolina Sanango sufrió heridas leves, según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador. Las autoridades colombianas indicaron que entre la relación de heridos que fueron atendidos en hospitales de Bogotá está también el panameño Kevin Madrid.



En las escuelas de oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército de Colombia reciben formación miembros de las fuerzas de seguridad de distintos países latinoamericanos como parte de acuerdos de cooperación.

Mensaje de Duque

El presidente de Colombia, Iván Duque, acudió al lugar del atentado con un equipo de sus funcionarios y desde allí pidió un minuto de silencio en todos los hogares, las universidades, colegios y centros labores en memoria de las nueve personas que murieron este jueves en el atentado terrorista, al que calificó de “demencial” y de “cobarde”.

“Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados, es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la fuerza pública ni contra los policías solamente, es un ataque a toda la sociedad, este demencial acto terrorista no quedara impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción”, expresó.

(Con información de EFE).