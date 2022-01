Foto: Una persona se realiza una prueba para detectar la COVID-19 en Río de Janeiro (Brasil). | Fuente: EFE

Las autoridades sanitarias de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil, confirmaron este martes que al menos 110 casos de flurona se han registrado en esa región desde que la pandemia de la COVID-19 llegó al país en febrero de 2020.



Hasta el lunes habían sido confirmados seis casos en todo Brasil, tres en el estado de Ceará, dos en Río de Janeiro y uno en Sao Paulo, y se pensó que eran los primeros de América Latina hasta el anuncio que hizo este martes el estado de Sao Paulo, a través de su Secretaría de Salud.



Actualmente, los estados brasileños de Minas Gerais, Santa Catarina y Río de Janeiro investigan nuevos casos sospechosos de flurona, nombre dado a la infección simultánea de gripe y COVID-19.

En la ciudad de Río de Janeiro se analizan otros 17 casos en pacientes que hasta el momento no presentan una situación de gravedad, según confirmó el secretario municipal de Salud, Daniel Soranz.



Por su parte, la Secretaría de Salud de Santa Catarina informó que espera los resultados de laboratorio de diez pacientes para ver si contrajeron simultáneamente los dos virus en esa región del sur de Brasil mientras que la de Minas Gerais admitió que investiga un caso registrado en la ciudad de Juiz de Fora.



Pese al interés generado por esta situación, que derivó en el neologismo, la flurona no es una novedad y ya se había registrado en otros países, como Estados Unidos, donde hubo casos de pacientes con la doble infección en 2020

Casos de flurona, difícil de contabilizar

Los especialistas admiten que los casos pueden ser numerosos pero difíciles de ser contabilizados debido a que es necesaria la confirmación por laboratorio de las dos infecciones y muchas veces los pacientes no son sometidos a pruebas de laboratorio o tan sólo son testados para uno de los virus, por lo general la COVID-19.



Pero los registros deben multiplicarse en los próximos días debido a que algunos estados de Brasil, como Río de Janeiro y Sao Paulo, enfrentan, además de la pandemia de la COVID-19, graves brotes de influenza, lo que indica que ambos virus están circulando simultánea y ampliamente.

Los casos de flurona volvieron a llamar la atención el sábado pasado luego de que Israel anunciara el registro de su primer caso de coinfección en una embarazada que no se había vacunado contra ninguno de los dos virus. Desde entonces también han sido registrados casos en España y Hungría.



Para las autoridades sanitarias, los casos de doble infección son esporádicos pero hasta ahora no han evolucionado hacia situaciones graves.



"Es importante resaltar que no existen estudios científicos publicados que confirmen las implicaciones clínicas o inmunológicas de una infección conjunta; vamos a seguir cualquier caso que sea notificado", dijo la Secretaría de Salud de Río de Janeiro en un comunicado.



Brasil es uno de los países más castigados por la pandemia de la COVID-19, el segundo en número de muertos por coronavirus tras Estados Unidos, con unos 619 000 casos, y el tercero en contagios después de EE.UU. e India, con unos 22,3 millones de casos.

(Con información de EFE)

