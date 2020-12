Com extremo pesar, a AMAERJ e a AMB informam aos associados que a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, do TJ-RJ, foi assassinada na tarde desta quinta-feira, véspera do Dia de Natal. Este crime bárbaro não ficará impune, asseguramos.https://t.co/Tgf0UnWWWM