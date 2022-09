El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones presidenciales del próximo domingo, participa en una reunión con deportistas hoy en Sao Paulo (Brasil). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Fernando Bizerra

El exmandatario progresista Luiz Inácio Lula da Silva, gran favorito para las presidenciales del próximo domingo en Brasil, se mostró este martes confiado en ganar los comicios en la primera vuelta durante un evento en Sao Paulo.

Con el 48 % de la intención de voto, Lula aventaja en 17 puntos al actual mandatario, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, su más cercano rival y quien cuenta con el 31 % de los apoyos, según un sondeo divulgado la víspera por el instituto Ipec.

"Siempre disputé elecciones para ganar en la 1ª vuelta. Y creo que podemos ganar esta vez en la primera vuelta. Hay un movida en la sociedad que nos permite soñar con ello", aseguró Lula ante varios representantes de la sociedad civil, algunos de ellos exministros.

Descarta reelección

Por otro lado, descartó que aspire a gobernar por dos períodos de cuatro años como hizo en el pasado.

"He dicho una cosa que políticamente no es prudente decir, pero todos saben que tengo cuatro años para hacer todo esto, todo el mundo sabe que un ciudadano con 81 años no puede querer la reelección", dijo Lula en un encuentro con la sociedad civil transmitido por redes sociales a cinco días de los comicios generales en Brasil.

"La naturaleza es implacable", continuó el exlíder sindical, que cumple 77 años en un mes exacto.

Acompañado de su fórmula vicepresidencial, Gerardo Alckmin, Lula fue enfático al señalar que el país está peor que en 2003 cuando llegó por primera vez a la Presidencia, recordó su promesa de erradicar el hambre en el país y reiteró la importancia de votar el domingo "para acabar" con Bolsonaro.

"Necesito de ustedes para que podamos derrotar a nuestro adversario y gobernar bien este país", señaló. "Vamos a dar el alma por este país para garantizar que todo el mundo pueda tomar desayuno, almuerzo y cena".

Sondeos a pocos días de la elección

De acuerdo con el sondeo del Ipec, las posibilidades de Lula ser elegido en la primera vuelta se elevaron en la última semana, en la que aumentó un punto porcentual en la intención de voto de los brasileños, mientras que Bolsonaro permaneció con el 31 % que mantiene en las recientes encuestas.

Para ser elegido en primera vuelta, el exsindicalista y líder del Partido de los Trabajadores (PT) necesitaría obtener más de la mitad de los votos válidos, algo que puede ocurrir el domingo.

Según el Ipec, en la encuesta concluida el lunes, el exsindicalista cuenta con el 52 % de los votos válidos, frente a un 34 % de Bolsonaro, lo que le garantizaría automáticamente la elección sin necesidad de ir al balotaje, previsto para el 30 de octubre en caso de que ninguno obtenga más de la mitad de los votos.

El próximo domingo, 156 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir presidente, 27 gobernadores y renovar las cámaras legislativas regionales y nacionales.

(Con información de EFE)