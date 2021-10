Brasil supera 21,6 millones de contagios | Fuente: EFE

Brasil registró 14 288 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de positivos llegó a los 21 612 237, en momentos en que la pandemia sigue a la baja en el país, con caídas sistemáticas desde junio pasado, informó este jueves el Gobierno.



En cuanto a las muertes, el país ya acumula 602 099 víctimas fatales por el coronavirus, tras sumar 525 fallecimientos en la última jornada, según el más reciente balance del Ministerio de Salud.



Las cifras confirman a Brasil como el segundo país del mundo con más muertes por el coronavirus, después de Estados Unidos, y el tercero en cantidad de contagios, detrás de EE.UU. e India. No obstante, desde junio la pandemia se ha ralentizado.



Los datos divulgados hoy por la cartera de Salud están muy por debajo de los récords que tuvo el país en abril y junio de este año cuando se registraron en un solo día más de 4 000 fallecidos y unos 115 000 positivos, respectivamente.



El promedio diario de muertes de la última semana, se ubicó este miércoles en 323, una cifra que no se veía desde noviembre, y la media de contagios se situó hoy en los 11 383, algo que no ocurría desde mayo.

Campaña de vacunación

La caída en el número de muertes y contagios es atribuida por los expertos a los avances en la campaña de vacunación.



Según el Ministerio de Salud, de los 213 millones de habitantes que tiene Brasil, un 70 % ya recibió la primera dosis de la vacuna y un 47 % ya cuenta con el esquema completo de inmunización.

