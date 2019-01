Pedro Carbajalino | Fuente: You Tube

Pedro Carvajalino, un panelista del programa chavista Zurda Conducta de un canal de televisión venezolano, se quejó de que fue bloqueado por Amazon cuando quería comprar unas zapatillas de 20$ para sus pequeños hijos en noviembre de 2018.

“Yo me metí en Amazon, yo Pedro Carvajalino, puso su nombre, te parecerá una mariquera, puso su nombre y su correo y me tocó llamar a Amazon: ‘señor se generó una alerta del Departamento de Tesoro, usted no puede comprar en Amazon’”, dijo escandalizado

“¡Imagínate! ¿A qué estamos jugando?, ¿a estrangularnos todos?”, agregó y su compañera Llafrancis Colina compartió una anécdota similar en la que descubrió que su cuenta de ahorros había sido bloqueada por ser chavista.

En redes sociales fue duramente cuestionado por optar por una tienda de comercio electrónico del sistema capatilista para realizar sus compras. Además, se quejaron de que considerada una "mariquera" los 20 dólares que pensaba gastar, en un país donde escasea esta moneda y el sueldo mínimo no supera los 10 dólares.

“Debería ser bloqueado para comprar cualquier cosa en el exterior. Que viva en su socialismo de miseria”, escribió el usuario Óscar Sayago en Twitter.

“El problema de los demás venezolanos es que no pueden comprar nada con los bolívares que ganan”, comentó Hernán Lameda, otro tuitero.

"No entiendo la molestia de Carvajalino porque lo bloquearon de Amazon. ¿Por qué no comprará en Cubazon o en las tiendas Clap o en las ferias socialistas? Los comunistas dicen odiar el capitalismo pero comen y viven de él. ¡Cómo les está doliendo el bloqueó!", escribió la usuaria @GuaracuchaFB.

El actor venezolano Luis Gerónimo Abreu también preguntó en Twitter: “¿Unos zapaticos de 20 dólares? ¿Cuántos en Venezuela tienen 20 dólares pa’ unos zapaticos?”.

