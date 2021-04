Cifras récord de muertes en Argentina por la segunda ola de la pandemia | Fuente: EFE

La segunda ola de la COVID-19 en Argentina, que viene dejando récords de contagios en las últimas semanas, ha vuelto a poner sobre el punto de mira a los cementerios, después de que este jueves se registraran 537 muertes en el país suramericano, la mayor cifra para una sola jornada en lo que va de la pandemia.



En el cementerio de la Chacarita, el más grande de Buenos Aires, los operarios trabajan en la ampliación del terreno para agregar más tumbas, aunque señalan que su actividad, por ahora, se encuentra dentro de la normalidad.



Donde sí hay mucho movimiento es en los crematorios de la capital, cuyo ritmo de trabajo es mayor que en los cementerios, dicen los empleados de la Chacarita, quienes prefieren conservar el anonimato.



Según cifras oficiales, desde la irrupción de la segunda ola a principios de abril, Argentina registró un total de 4 679 fallecimientos por COVID-19, una media diaria superior a 200 en todo el territorio nacional, con picos de muertes el 22 de abril (537 decesos), el 15 de abril (383) y el 14 de abril (368).



En cuanto a la jornada récord de este jueves, la jurisdicción que notificó la cifra más alta de muertes fue la provincia de Buenos Aires (327), seguida de la capital (58) y de la provincia de Santa Fe (37).



Estas regiones coinciden con las que mayor número de muertos han registrado desde el inicio de la pandemia: la provincia de Buenos Aires encabeza estas cifras con 30 625 decesos, más de la mitad de todo el país; por delante de la ciudad de Buenos Aires, con 10 209, y la provincia de Santa Fe, con 4 375.



En un acto celebrado en Rosario, el presidente argentino, Alberto Fernández, confesó que es un "tiempo muy difícil" e invitó a los argentinos a seguir cuidándose, porque el coronavirus "no se fue".



"Me la paso todo el día buscando laboratorios, jefes de Estados que me consigan vacunas, viendo cómo crece día a día los contagios, ver cuántas vidas se lleva cada día este maldito virus... Pero es el tiempo que nos tocó, un tiempo muy difícil", aseveró Fernández.



Argentina acumula un total de 2 796 768 contagios y 60 620 decesos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

