Farid Kahhat señala que salida a crisis en Venezuela dependerá de que existan "diferencias" dentro del régimen

El internacionalista Farid Kahhat se pronunció sobre la situación en Venezuela y dijo que no ve con optimismo una pronta salida para el régimen de Nicolás Maduro, luego de que no se concretara una unión mediadora entre Brasil, México y Colombia.

Según comentó en Las cosas como son de RPP, estos tres países intentaron ejercer una función de interlocución entre el régimen chavista, que se aferra a un resultado fraudulento de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, y la coalición internacional que pide la salida de Nicolás Maduro. Ello ante la ausencia de Estados Unidos, que Kahhat consideró no puede actuar neutralmente en lo que respecta al país caribeño.

“La idea de esto era que tuvieran capacidad de interlocución con Venezuela, que no puede tener Estados Unidos, porque Estados Unidos respaldó para efectos prácticos el golpe, que en mi opinión en ese contexto no se justificaba, contra Chávez en 2002, amenazó con el uso de la fuerza al margen del derecho internacional, ha aplicado sanciones que como si hiciera falta experiencias para saberlo han afectado a la población sin afectar severamente la estabilidad del régimen”, dijo.

“Entonces obviamente Estados Unidos no tiene capacidad de interlocución ni puede ser un mediador neutral en Venezuela, por eso estos países intentaron ejercer esa función, pero el tinglado se está cayendo a pedazos”, añadió.

Vías para salir de la crisis

Al ser consultado sobre una posible salida para Venezuela de la situación que afronta, el también docente señaló que algo similar sucedió en Guatemala, y si bien allí hubo protestas que generaron inestabilidad financiera, ello no tendría el mismo impacto en Venezuela pues gran parte de sus ingresos depende de la exportación de petróleo.

“La presión externa en Guatemala fue coordinada, no tenemos movilizaciones, sí hay, pero no hay huelgas de la misma dimensión en Venezuela y de cualquier manera el gobierno depende de los ingresos de las exportaciones de petróleo, no tanto de los impuestos que pagan los ciudadanos”, señaló.

En esa línea, Kahhat sostuvo que la salida a la situación en Venezuela va porque el régimen comience a quebrarse por dentro; sin embargo, dijo que esto no se sabría hasta que se haga público, pues si alguno de los altos mandos militares del chavismo busca hacerle frente a Maduro, no hará ningún anuncio.

“La salida pasa porque haya diferencias dentro de la coalición de Gobierno, el punto es que eso no lo vamos a saber hasta que se haga público, porque por ejemplo si algún mando militar está pensando en una sonada golpista, no lo va a comunicar de antemano. Entonces suponiendo que no haya algo así el régimen lamentablemente podría perdurar”, dijo.