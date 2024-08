Gustavo Petro pide "nuevas elecciones libres" en Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves que se realicen "nuevas elecciones libres" en Venezuela, una sugerencia que había hecho más temprano su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ante los cuestionados comicios que dieron por reelecto como mandatario a Nicolás Maduro.

El gobernante izquierdista, aliado de Maduro en la región, hizo un listado de sugerencias para solucionar la crisis política de Venezuela ante las denuncias de fraude de la oposición.

Entre sus propuestas mencionó "nuevas elecciones libres", "levantamiento de todas las sanciones" económicas y "garantías totales a la acción política".

La oposición venezolana publicó hace varios días copia de actas electorales que dan como ganador a su candidato, Edmundo González Urrutia, con 67% de los votos frente a 30% de Maduro.

En cambio, según el Consejo Nacional Electoral, señalado por la oposición como de línea oficialista, Maduro ganó con el 52% de los votos frente al 43% del aspirante opositor. Este organismo no ha publicado aún las actas de votación.

Otras sugerencias Petro hablan de una "amnistía general nacional e internacional" y la creación de un modelo de alternancia del poder entre Maduro y la oposición similar al "Frente Nacional", un acuerdo entre partidos que puso fin a un periodo de violencia en la política colombiana durante el siglo XX.

La crisis postelectoral en Venezuela desencadenó protestas que dejaron 25 muertos y más de 2.400 detenidos.

"De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo", agregó Petro.

En los días posteriores a los comicios, varios países han insistido en que la autoridad electoral venezolana debe divulgar las actas electorales para despejar las dudas sobre la transparencia del escrutinio.

De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo.



La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2024

Lula Da Silva: Gobierno de coalición o nuevas elecciones

Se trata de una idea similar a la esbozada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que en una entrevista se refirió a los comicios venezolanos y propuso dos soluciones: la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición o la celebración de nuevas elecciones.

El brasileño reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio e insistió en que "hasta ahora" no se sabe quién ganó las elecciones porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

La líder opositora venezolana María Corina Machado consideró "una falta de respeto" esas propuestas.

"Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo (...) la soberanía popular se respeta", dijo Machado en una conferencia virtual con medios chilenos y argentinos.

"Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas donde hubo fraude y aun así logramos ganar".

Petro y Lula mantuvieron ayer una conversación telefónica para intentar intermediar en la crisis abierta en el país caribeño tras las elecciones del pasado 28 de julio.

Lo tratado en la llamada se mantuvo en términos confidenciales, según informó una fuente cercana al Gobierno de Colombia, pero podrían haber hablado de esta propuesta que ahora ambos han sugerido de forma individual.

Además, hoy los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Brasil, Mauro Vieira, se reunirán en Bogotá con Venezuela como tema central.

(Con información de EFE y AFP)