Cuba confirma la llegada de tres barcos y un submarino nuclear rusos: EE.UU. descarta que representen una amenaza

El Gobierno cubano confirmó este jueves que un destacamento naval ruso de tres barcos y un submarino nuclear visitarán el puerto de La Habana entre el 12 y el 17 de junio.

El Ministerio de Exteriores informó en un comunicado que la "visita se corresponde con las históricas relaciones de amistas entre Cuba y la Federación de Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales" suscritas por La Habana.

La nota no habla de ejercicios militares, frente a las informaciones publicadas recientemente en que se apuntaba, de fuentes estadounidenses, que barcos rusos viajaban hacia el mar Caribe para participar en unas maniobras y que podían parar en puertos de Cuba y Venezuela.

"Ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en nuestro país no representa amenaza para la región", aclaró la Cancillería cubana, que indicó asimismo que "las visitas de unidades navales de otros países es una práctica histórica" con naciones con quienes el país mantiene "relaciones de amistad y colaboración".

Los barcos que componen el destacamento naval ruso son, según el comunicado, la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan, el buque petrolero de la flota Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker.

Fragata rusa efectuó ejercicio de entrenamiento en el Atlántico en 2023

La fragata rusa Almirante Gorshkov, la nave líder de la última generación de fragatas de la armada rusa, efectuó en enero de 2023 un ejercicio para entrenar el lanzamiento de misiles hipersónicos Tsirkon en el Atlántico mediante una simulación por ordenador.

En febrero de 2023 participó en unos ejercicios conjuntos junto a Sudáfrica y China, y en marzo pasado se sumó a los ejercicios conjuntos que llevaron a cabo las armadas de China, Irán y Rusia en el golfo de Omán.

Por su parte, el Kazan es un submarino de propulsión nuclear con capacidad para disparar misiles de crucero que entró en funcionamiento en 2021.

El comunicado del Ministerio de Exteriores de Cuba indicó que a su llegada al puerto de La Habana el 12 de junio, la fragata Gorshkov disparará 21 salvas "como saludo a la Nación", gesto que será replicado desde las fortalezas de la bahía capitalina.

Agregó que durante la visita rusa los marinos cumplirán un programa de actividades con visitas de cortesía y recorridos de interés histórico y cultural.

EE.UU. descarta amenaza

Estados Unidos descartó este viernes que la llegada al puerto de La Habana, en Cuba, de tres barcos y un submarino nuclear ruso, entre el 12 y el 17 de junio, suponga una amenaza directa para su seguridad al considerar que forman parte de las maniobras militares regulares de Rusia.



Así lo dijeron fuentes del Pentágono a EFE que, después de que el Gobierno cubano confirmara el jueves dicha visita, aseguraron que no les preocupan estos ejercicios.



"Los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y no nos preocupan ya que no representan una amenaza directa para Estados Unidos", afirmaron.

(Con información de EFE)