Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Tragedia en Ecuador: al menos cinco personas fallecieron y 22 resultaron heridas en un accidente de tránsito

Hasta el lugar llegó personal de la Policía, del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Cuerpo de Bomberos y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para asistir a las víctimas.
Hasta el lugar llegó personal de la Policía, del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Cuerpo de Bomberos y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para asistir a las víctimas. | Fuente: Pexels (Foto referencial)
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El siniestro tuvo lugar en la vía San Miguel - Montalvo, a la altura de la localidad de Balzapamba, donde un autobús chocó con un automóvil y cayó a un abismo de aproximadamente 20 metros de profundidad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos cinco personas fallecieron y otras veintidós resultaron heridas en Ecuador en un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este sábado en una vía de la provincia andina de Bolívar, en el centro del país, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El siniestro ocurrió en la vía San Miguel - Montalvo, a la altura de la localidad de Balzapamba, donde un autobús chocó con un automóvil y cayó a un abismo de aproximadamente 20 metros de profundidad.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía, del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Cuerpo de Bomberos y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para asistir a las víctimas.

El MSP informó que entre las cinco personas fallecidas está un menor de edad y que los veintidós heridos fueron trasladados inmediatamente a diferentes centros de salud para que reciban atención especializada.

El ECU 911 señaló que las instituciones de respuesta trabajan en el retiro de los vehículos involucrados en el siniestro. Además, los agentes de tránsito se encuentran investigando cuáles pudieron ser las causas del choque.

A excepción del año 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20 000 accidentes de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).


Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ecuador Accidente de tránsito

Más sobre Latinoamerica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA