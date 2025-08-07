Últimas Noticias
Autoridades e instituciones peruanas rechazan acusaciones de Gustavo Petro y ratifican soberanía nacional en la Isla Chinería

Gustavo Petro cumplió tres años en el poder este 7 de agosto.
Gustavo Petro cumplió tres años en el poder este 7 de agosto. | Fuente: Composición de RPP con fotos de EFE
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El mandatario colombiano insiste en desconocer la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, por lo que ha generado el rechazo del Gobierno, congresistas y otras autoridades e instituciones.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diversas autoridades nacionales han criticado enérgicamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por insistir en que el Perú ocupó ilegalmente el territorio de su país en la Amazonía y vulneró el Protocolo de Río de 1934.

Y es que Petro Urrego dijo este jueves que su Gobierno no reconoce ni soberanía del Perú ni a las autoridades peruana en la Isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla, en la zona de la triple frontera (Perú, Colombia y Brasil).

"Que me expliquen por qué a la que llaman isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares si esa isla, de común acuerdo, no se ha decidido que sea del Perú (...) ¿Cuándo nos hemos reunido para decir que esa isla debe tener un alcalde y una bandera peruana y no colombiana?", ha criticado el mandatario colombiano desde Leticia, ubicada frente a la Isla Chinería.

A raíz de las acusaciones de Petro, la Cancillería del Perú expresó su más firme y enérgica protesta respecto a sus declaraciones y señaló que el Perú ejerce una legítima y legal soberanía sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, que se ampara en la asignación definida por la Comisión Mixta Demarcadora.

Asimismo, el canciller Elmer Schialer lamentó que el mandatario colombiano esté desinformado y recordó que el Tratado Salomón-Lozano de 1922 puso fin a estos diferendos limítrofes con el país vecino, que luego fueron ratificados por una Comisión Mixta Demarcatoria de 1929 y los acuerdos de Brasilia.

“El Perú ha creado, correctamente, el 3 de julio pasado, con la emisión o la dación del decreto supremo correspondiente, la Municipalidad de Santa Rosa de Loreto en territorio peruano. No se ha tocado un milímetro de territorio colombiano, por supuesto, en la ciudad de Leticia”, declaró.

El Gobierno peruano, a través del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha negado que exista un diferendo limítrofe con Colombia.

Mientras tanto, la nueva Mesa Directiva del Congreso – liderada por José Jerí (Somos Perú) – rechazó la postura del jefe de Estado colombiano y sostuvo que la posición peruana está respaldada en el Tratado Salomón Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones del presidente de Colombia que pretenden desconocer la soberanía peruana sobre la isla [Chinería]”, se lee en el comunicado.

Congresistas rechazan la postura de Gustavo Petro 

Además, la congresista no agrupada y extitular de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva, dijo que “es un show más” de Petro, a quien acusó de querer victimizar y llamar la atención de su población.

Alva Prieto no ha sido la única legisladora en pronunciarse. A ella le siguieron el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien señaló que el Perú debe dar una respuesta diplomática pero contundente.

"Una respuesta que aclare esta situación y que, de una vez, corte cualquier intención soterrada del señor Petro de querer desviar el foco de atención de los tantos problemas que tiene en su país hacia un conflicto que él mismo se ha inventado", manifestó.

“Las islas guardan relación con lo que dice el tratado y Salomón Lozano, dice que la isla Chinería es peruana, está escrito y Santa Rosa es parte de Chinería, solamente que hace mucho tiempo, cuando había creciente, no se veía la isla y cuando había vaciante, aparecía la isla", apuntó también el legislador José Williams, de Avanza País.

"(Perú) mantiene buena relación internacional, nuestro partido es internacionalista y no es bueno generar debate sobre especulaciones. La teoría no debe generar crisis, la acción sí. Más bien debemos pensar en la patria grande, debemos pensar en la unión latinoamericana", sostuvo el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre).

A su turno, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) hizo un llamado a la ciudadanía a las autoridades de todos los niveles a mantenerse unidos en la defensa de soberanía nacional y la protección de las fronteras del Perú.

Además, el gobernador regional de Loreto, Jorge René Chávez, precisó que, desde su origen, la isla siempre fue parte del Perú, por lo que enfatizó que se haya ocupado el territorio colombiano.

"Jamás hemos tenido ningún problema con los gobiernos de Amazonas y la municipalidad de Leticia. Nuestra relación siempre ha sido de la mejor forma, así que nosotros le decimos al presidente Petro de que está muy equivocado al decir que nosotros hemos invadido el territorio colombiano porque Santa Rosa siempre ha pertenecido al Perú", declaró a RPP.

Entre tanto, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, aseveró que Petro está buscando una “excusa” para eludir los problemas internos de su país.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Poder Ejecutivo a actuar con estricto respeto y apego al derecho internacional y a los tratados bilaterales vigentes.

Isla Chinería Colombia Gustavo Petro Amazonía

