Ecuador: comenzó juicio por asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

La Justicia de Ecuador inició este martes el juicio por el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, a manos de sicarios el 9 de agosto de 2023, once días antes de la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias.



Al presentar los hechos en la audiencia de juicio, la Fiscalía recordó que los atacantes dispararon e hirieron a 14 personas, entre ellos a Villavicencio, 3 policías, militantes políticos y una persona que circulaba en un vehículo.



En la audiencia también se presentó un video con el testimonio anticipado de un testigo protegido que narró su participación en reuniones previas de planificación, pero no en el asesinato de quien era candidato a la presidencia ecuatoriana.



En la versión señaló que uno de los involucrados en el crimen le habría contado días después del asesinato que "esa cabeza (la de Fernando Villavicencio) valía 200.000 dólares y la mandó a hacer el Gobierno de Correa", publicó el portal Primicias.



El expresidente Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, reaccionó en su cuenta de la red social X a la publicación de Primicias: "Ya era hora… La misma fórmula: 'testigo' protegido y anónimo. En fin…"

Investigaciones sobre el caso

La Fiscalía recordó que tras el atentado Villavicencio fue trasladado a una clínica, donde se confirmó su fallecimiento, mientras que los atacantes huyeron con la excepción de uno, "que fue neutralizado en el lugar y trasladado a la unidad de flagrancia, donde se confirmó su muerte".



Añadió que la Policía allanó un domicilio en Quito donde detuvo a seis personas por su presunta participación en el crimen: Andrés M., José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., ahora fallecidos, por lo que se extinguió la acción penal contra ellos.



Las investigaciones determinaron la presunta participación de otras siete personas, quienes fueron detenidas: Carlos A., Laura C. Erick R., Alfonso F., Alexandra Ch., José M. (fallecido) y otro ciudadano que fue sobreseído, agregó la Fiscalía.



Señaló que Carlos A. alias "invisible" considerado autor mediato, sería miembro del grupo delincuencial denominado 'Los Lobos' y el día del asesinato estaba recluido en una cárcel.



"A través de un celular dio la disposición a Johan C. (fallecido) para que ejecute los disparos", indicó el Ministerio Público, al agregar que Laura C. se habría encargado de la logística, y Alexandra Ch. sería una cómplice porque envió información desde el interior del sitio donde Villavicencio lideraba el mitin político.

Primera jornada del juicio

En esta primera jornada, la defensa de alias 'Invisible' expresó que el teléfono del que se ha extraído la información que relaciona a su defendido con el caso está contaminado, ya que desde el inicio del caso se incumplió con la debida cadena de custodia, narró Primicias.



En la audiencia de juicio, instalada al cuarto intento y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Hugo Espin, abogado de la esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, recordó que siete de los procesados fueron asesinados.



"Siempre hemos tenido la preocupación de que la investigación fue bastante sesgada a la parte de la ejecución del delito, no a la autoría intelectual", comentó.



Y aseveró que ahora revisarán "dentro de las versiones y dentro de las diferentes exposiciones que se realizarán, precisamente hasta dónde debemos llevar una investigación y, eventualmente, nosotros ya hemos analizado la presentación de una denuncia diferente que haga un meta caso".



En las primeras horas de la audiencia de este martes, se escucharon las versiones de cuatro testigos de la Fiscalía, entre ellos el policía encargado del levantamiento del cadáver de Villavicencio.



El asesinado líder político participaba en los comicios extraordinarios convocados luego de que el entonces jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolviera el Parlamento y pidiera elecciones, en las que finalmente triunfó en segunda vuelta Daniel Noboa.

