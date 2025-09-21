Últimas Noticias
Detienen a treinta peruanos y venezolanos en un operativo contra minería ilegal en Ecuador

Los extranjeros detenidos no tenían sus documentos de identificación al momento de la incursión militar, señaló la institución.
Los extranjeros detenidos no tenían sus documentos de identificación al momento de la incursión militar, señaló la institución.
Agencia EFE

Agencia EFE

·

Militares incautaron un arma, municiones, explosivos, sacos de material aurífero, entre otros materiales, que fueron entregados como evidencia a las autoridades judiciales. Los extranjeros detenidos no tenían sus documentos de identificación al momento de la incursión.

Treinta personas de nacionalidad peruana y venezolana fueron detenidas por el Ejército ecuatoriano durante una operación contra la minería ilegal, realizada en el municipio Camilo Ponce Enríquez, de la provincia andina de Azuay, informó este domingo la institución.

Además de los extranjeros, fueron capturados tres ecuatorianos, mientras que dos menores de edad que, según el Ejército, también trabajaban en el sitio, fueron aislados para ser entregados a sus familias.

En el lugar en el que se realizó el operativo, los militares encontraron un arma, municiones, casi 500 explosivos, 138 sacos de material aurífero, entre otros materiales, que fueron decomisados y entregados como evidencia a las autoridades judiciales.

Los extranjeros detenidos no tenían sus documentos de identificación al momento de la incursión militar, señaló la institución.

Camilo Ponce Enríquez se ha convertido en los últimos años en uno de los enclaves mineros ilícitos para extraer oro que buscan controlar las organizaciones criminales en Ecuador, dedicadas especialmente al narcotráfico.

Una de ellas es Los Lobos, la banda más poderosa en el país andino, que ha sido señalada también por estar asociada con los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A los Comandos de la Frontera el Gobierno ecuatoriano le atribuye la matanza de once militares en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo pasado en la Amazonía, donde también murieron tres de los atacantes.

Tras ese ataque, el presidente Daniel Noboa catalogó a los Comandos de la Frontera como "grupo armado organizado" y los incorporó como enemigos dentro del "conflicto armado interno" que desde 2024 declaró en Ecuador a causa del auge de las bandas criminales ecuatorianas.

Desde ese momento también las Fuerzas Armadas intensificaron los operativos contra la minería ilegal en varias provincias andinas, pero también en la Amazonía y en sectores cercanos a las fronteras con Perú y Colombia.

