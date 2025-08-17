Últimas Noticias
Elecciones en Bolivia: un estudio de conteo rápido anticipa una segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga

Jorge Quiroga (foto izquierda) y Rodrigo Paz Pereira (foto derecha) pasarían a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia.
Jorge Quiroga (foto izquierda) y Rodrigo Paz Pereira (foto derecha) pasarían a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

De mantenerse esta tendencia, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) perdería el poder tras casi 20 años de hegemonía, debido a que su candidato, el exministro Eduardo del Castillo, habría obtenido un 3,2 % de los votos, según este conteo rápido.

El estudio de conteo rápido de la empresa Ipsos Ciesmori arrojó este domingo resultados preliminares de las elecciones generales de Bolivia que colocan al senador opositor Rodrigo Paz en primer lugar con un 31 % de los votos válidos, y al también opositor, el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, en segundo con un 27,3 %.

El resultado de este estudio difundido por el canal Unitel vaticina un inédito balotaje en Bolivia, entre Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Quiroga, de la alianza Libre.

Mientras que el empresario opositor Samuel Doria Medina, a quien las encuestas preelectorales perfilaban en primer lugar, aparece como tercero y fuera de la segunda vuelta con un 20,2 % de los votos.

¿El fin de la hegemonía del MAS?

De mantenerse esta tendencia, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) perdería el poder tras casi 20 años de hegemonía, debido a que su candidato, el exministro Eduardo del Castillo, habría obtenido un 3,2 % de los votos, según este conteo rápido.

El candidato de la izquierda mejor posicionado en el estudio es Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, en un cuarto lugar con un 8 %.

Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, es hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Por su parte, Quiroga fue vicepresidente de Bolivia entre 1997 y 2001, año en que asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del entonces mandatario Hugo Banzer, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

Más de 7,5 millones de bolivianos estaban habilitados para votar en esta jornada y elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.

Los resultados de estudio no son oficiales y se espera los primeros informes oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A las 21.00 (hora local) se dará el primer informe del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).

