Elecciones en Bolivia: cierran las mesas de votación y se esperan los primeros resultados oficiales

| Fuente: OEA
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Los bolivianos votaron este domingo para elegir a su presidente, vicepresidente y a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para el próximo quinquenio.

Las mesas electorales instaladas en Bolivia comenzaron a cerrar a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT) tras ocho horas de votación en las elecciones que se celebran este domingo para elegir a presidente, vicepresidente y renovar a los miembros del Legislativo para el periodo 2025-2030.

En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las 34.026 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según la norma electoral, las mesas deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas desde su apertura, por lo que el horario de cierre puede retrasarse en aquellas que demoraron en abrir. Además, deberán permanecer abiertas las mesas donde aún haya personas esperando en fila su turno para votar.

En su evaluación de media jornada, el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó que "el cien por ciento" de las mesas se abrieron en los nueve departamentos.

"En general, la jornada ha sido tranquila, no se han reportado hechos que puedan desvirtuar ese aspecto general", dijo Hassenteufel a los medios en La Paz.

El vocal electoral afirmó que hubo "algún hecho aislado" que "no se puede evitar", si bien insistió "en que en general ha sido una jornada bastante tranquila" y expresó su deseo de que "continúe así".

Los bolivianos votaron este domingo para elegir a su presidente, vicepresidente y a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para el próximo quinquenio.

Dos candidatos de derecha, los favoritos

Las encuestas muestran como favoritos al empresario opositor Samuel Doria Medina, de centroderecha, y al expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), de derecha, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta si se confirman las tendencias.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) concurre por primera vez dividido a unas elecciones, con el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo como candidato, aunque las encuestas le sitúan en los últimos lugares, lo que podría suponer la pérdida de la personalidad jurídica del partido gobernante si no llega al menos al 3 % de la votación.

Bolivia cuenta para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) cuyos primeros datos se darán a conocer a las 21.00 hora local (20:00 hora peruana).

Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas. 

Tags
Bolivia Elecciones en Bolivia

