Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Elecciones en Bolivia: reportan explosión cerca de centro de votación del candidato de izquierda Andrónico Rodríguez

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga explosión en el lugar donde vota Andrónico Rodríguez
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga explosión en el lugar donde vota Andrónico Rodríguez | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Carlos Torrej󮀀
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Andrónico Rodríguez es el candidato de izquierda mejor posicionado en las encuestas, situado entre el tercer y cuarto lugar, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002).

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una explosión se registró este domingo cerca del centro de votación donde el candidato presidencial boliviano por la alianza Popular, Andrónico Rodríguez, tiene previsto emitir su sufragio en las elecciones generales que se celebran en esta jornada.

Testigos reportaron a medios locales que se escuchó un fuerte estruendo en el patio trasero del colegio José Carrasco, en la localidad de Entre Ríos en la región de Cochabamba (centro) y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al lugar para tomar declaraciones e investigar el incidente.

Juan Carlos Campero, el fiscal que lleva el caso, reportó a los medios locales que "no se tiene daños materiales ni personales" y añadió que "la votación se realiza con normalidad".

El equipo de campaña de Rodríguez informó que el candidato votaría a las 11.00 hora local (15.00 GMT).

Andrónico Rodríguez, el candidato de la izquierda mejor posicionado

Rodríguez es el candidato de izquierda mejor posicionado en las encuestas, situado entre el tercer y cuarto lugar, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta.

El candidato de la alianza Popular fue considerado el heredero político del expresidente Evo Morales (2006-2019), pero decidió postularse por su cuenta y el exmandatario lo calificó de "traidor".

Más de 7,5 millones de personas están llamadas a las urnas en territorio boliviano para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo y otros 369.308 ciudadanos votarán en el exterior.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Bolivia Elecciones 2026 Andrónico Rodríguez

Más sobre Latinoamerica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA