Latinoamerica Fernando Villavicencio: periodistas ecuatorianos confirman que candidato recibía amenazas

La muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha consternado a todo Ecuador. El aspirante por el partido Construye falleció de varios disparos en Quito.

El periodista ecuatoriano, Edgar Vásquez, contó para RPP Noticias que Villavicencio realizaba un mitin en un coliseo cuando fue atacado por unos sicarios.

"Este es el momento de luto para todo el Ecuador. El candidato presidencial por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, era un periodista que fue asambleísta hasta el 12 de mayo de este año y que estaba en plena campaña electoral. A las 18:40 fue víctima de un atentado con la intervención de varios sicarios que irrumpieron en un coliseo situado en Quito. Varios independientes le estaban ofreciendo su apoyo", explicó.

Vásquez también aseguró que algunos pistoleros se infiltraron durante el evento y le dispararon en la cabeza al candidato presidencial de Ecuador.

"Por la cantidad de ráfagas que se vertieron hay una cantidad de heridos no determinados. Sus partidarios y guardaespaldas lo condujeron herido a una clínica que está situada a unos 20 metros, donde se constató del fallecimiento del candidato presidencial", señaló.

El hombre de prensa sostuvo que hay constantes amenazas a los candidatos presidenciales, incluido Villavicencio. Además, recordó que el fallecido candidato se enfrentó al régimen de Rafael Correa gracias a sus investigaciones periodísticas y hasta tuvo que autoexiliarse en el 2014 para evitar ser detenido durante el gobierno del exmandatario.

"No sabemos lo que va a pasar con la campaña electoral. Hay movimientos que preguntan a las autoridades si es que puede seguir adelante la campaña. No hay suspensión, pero entendemos que, en estos momentos con un candidato asesinado, no es el ambiente apropiado para seguir", añadió.

Por su parte, el periodista Jean Paul Bardellini comentó que el candidato presidencial llevaba custodia policial desde hace dos años porque fue víctima de un atentado cuando era asambleísta nacional.

"Él era periodista de investigación y tenía a tráves de unos portales una serie de investigaciones en contra de la corrupción política... Los hechos hablan más que las palabras. La gestión del presidente ha sido nula para prevenir estos hechos. Perdimos varios territorios controlados por mafias, somos un país con mayor violencia en Sudamérica y del mundo. Con niveles de sicariato que jamás habíamos visto. La situación es realmente muy grave en Ecuador", añadió.

Guillermo Lasso se pronuncia

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, expresó esta noche sus condolencias a la familia de Fernando Villavicencio y aseguró que este crimen "no quedará impune".

"El Gabinete de Seguridad se reunirá en pocos minutos en Carondelet. He pedido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint; a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y a las demás autoridades, de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.