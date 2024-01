Fuerzas Armadas de Ecuador aseguran que no negociarán con terroristas

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, aseguró este martes que no retrocederán ni negociarán con grupos que pretenden infundir terror en la población, al culminar el Consejo de Seguridad, que presidió el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.



Ecuador vive momentos de gran tensión tras la incursión de un comando armado en TC Televisión en Guayaquil, que terminó con la detención de al menos trece delincuentes y la liberación del personal del canal.



Además, al menos ocho personas murieron y otras dos resultaron heridas en varios ataques armados registrados hoy en diversos puntos de la ciudad, confirmó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.



El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio un pronunciamiento en la noche de este martes en la Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, junto a al secretario de la Administración Pública, la ministra de Gobierno e Interior, el ministro de Defensa Nacional y el comandante general de la Policía Nacional.



"Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población", dijo Vela.



Para ello -agregó- "han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará".



"El señor Presidente de la República, Daniel Noboa, a través del decreto Ejecutivo 111, nos estableció una misión muy clara: a partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar".



El "presente y el futuro de nuestra patria está en juego" y "ningún acto de terror" los hará claudicar.



"No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas", señaló.







Mensaje a la Nación:



Y aseguró que están "actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional".



"Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes", dijo antes de formular un "llamado patriótico: juntos hagamos flamear nuestro sagrado tricolor".



"Tengan la pena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos!", finalizó.



El presidente de Ecuador decretó la existencia de un "conflicto armado interno" en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones.



En ese decreto, Noboa apuntó que ha identificado a grupos del crimen organizado transnacional "como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".



Entre ellos enumeró a "Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones".

(Con información de EFE)