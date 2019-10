Guillermo Torres, el exguerrillero de las FARC que fue elegido alcalde bajo el lema “amor contra la guerra”

'Julián Conrado' fue su alias durante el conflicto colombiano. | Fuente: Twitter

Más conocido por su alias durante el conflicto armado en Colombia, ‘Julián Conrado’, Guillermo Torres ha obtenido este domingo más de 21400 votos en su natal Turbaco, en el departamento de Bolívar, convirtiéndose así en el ganador de las elecciones a alcalde del municipio, con más del 50% de los votos.

Pero Torres no es un político cualquiera: en Colombia es conocido como “el cantante de las FARC”, pues estuvo en armas en la guerrilla durante más de tres décadas, sin abandonar su guitarra y su amor por la música. Fue militante desde los 29 años, no obstante, ya no pertenece al partido de la rosa, sino que presentó su candidatura con el Partido Colombia Humana.

Fue así que con los lemas “Amados venceremos” y “Amor contra la guerra”, Torres presentó un proyecto político que decidió enfocar en la lucha contra la corrupción, haciendo caso omiso a sus principales críticos aseguraran que debería “devolverse al monte”. Y es que, a pesar de haber pertenecido a la guerrilla, Conrado fue uno de los que apoyó abiertamente en el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

PASADO EN CONFLICTO

A Guillermo también lo conocían como un artista y un poeta. Durante los diálogos que mantuvo las FARC con el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, protagonizó intervenciones musicales en momentos emblemáticos, como por ejemplo el lanzamiento del Movimiento Bolivariano, que animó acompañado de un grupo de vallenato llamado “Los Compañeros”.

‘Julian Conrado’ también conoció la cárcel, pues estuvo preso en Venezuela por más de tres años. Además, fue miembro del Estado Mayor de las FARC (algo que niega hasta hoy) y, de acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU, participó en operaciones de narcotráfico y en las políticas de asesinato de cientos de personas. Fue por ello que el país norteamericano llegó a ofrecer 2,5 millones de dólares por su captura.

En algún momento, ‘Julián Conrado’ fue dado por muerto, debido a que en una operación en contra de la guerrilla, el número dos de las FARC, Raúl Reyes, fue abatido. Torres nunca fue juzgado en Colombia, y posteriormente se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz. En declaraciones al diario El Pilón, el electo alcalde negó haber pertenecido al estado mayor o al secretariado de las Farc; en cambio, asumió su responsabilidad como “cantor del pueblo y de la verdad”.

Guillermo Torres | Fuente: AFPF

¿POR QUÉ SE DEDICÓ A CANTAR?

Hace seis años, Conrado reveló que fue uno de los fundadores de las FARC, Jacobo Arenas, quien le sugirió que se dedicara a hacer música. “Me dijo que la Revolución cubana se hizo más a punta de canciones que de bala. Y que la nicaragüense se hizo más de canción que de bala. Yo quería ser guerrillero como todos los guerrilleros”, confesó en el 2013.

Es por eso que, durante este último proceso electoral, a Guillermo Torres se le vio por las calles, esta vez sin una escopeta pero con guitarra en mano cantando los vallenatos que más conmueven a los colombianos y que, las elecciones demuestran, lo hicieron ganar.