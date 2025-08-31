Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Hincha de Colo Colo muere tras caer del techo del estadio Monumental en partido con la Universidad de Chile

La identidad del hincha fallecido aún no se ha dado a conocer.
La identidad del hincha fallecido aún no se ha dado a conocer. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ELVIS GONZALEZ
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Las primeras informaciones apuntan a que el fanático cayó desde el techo del recinto tras intentar cambiarse irregularmente de tribuna, resultando con múltiples fracturas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hincha del chileno Colo Colo falleció tras caer del techo de estadio Monumental mientras se jugaba el clásico del fútbol nacional contra Universidad de Chile, informaron este domingo las autoridades del país.

Las primeras informaciones apuntan a que el fanático cayó desde el techo del recinto tras intentar cambiarse irregularmente de tribuna, resultando con múltiples fracturas.

Según la prensa local, se trata de un hombre de 39 años que, producto de sus graves lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital de La Florida, donde falleció.

Mientras el partido entre el conjunto albo y los universitarios sigue su desarrollo, al lugar de los hechos habría llegado personal de la Fiscalía Oriente y efectivos policiales para realizar las diligencias y esclarecer el caso.

Colo Colo y el fútbol chileno han lamentado la muerte de cuatro hinchas albos en lo que va del año: a comienzos de abril, dos aficionados murieron a las afueras del estadio Monumental de Santiago en un confuso incidente entre hinchas y autoridades policiales antes del partido por la Copa Libertadores ante el Fortaleza brasileño.

Un día antes de su centenario, a mediados de abril, el club informó la muerte a los 90 años de su icónica hincha apodada 'María Colo Colo', lo que sumado a la trágica muerte de los dos jóvenes terminó por cancelar los festejos del club más popular de país sudamericano.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Chile Colo Colo

Más sobre Latinoamerica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA