Luis Benavente es el director de la consultora Vox Populi | Fuente: RPP

El director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, se refirió a la actitud del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de negarse a entregar la presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico al Perú. Ante ello, señaló que, debido a esta actitud, los mexicanos tendrían que preocuparse porque podría negarse incluso a entregar la propia presidencia a su país.

"López Obrador basa su apreciación en temas que no son reales, que no son ciertas, con falacias políticas. Él sostiene que el expresidente Castillo fue víctima de un golpe de Estado, lo cual sabemos que no es cierto. Y tilda de espuria e ilegítima la sucesión de Dina Boluarte, lo cual tampoco es exacto (...). Y esto lo lleva a una diatriba contra Boluarte, lo cual significa, de alguna manera, una diatriba contra Perú, muy al estilo de Chávez, Maduro, Castro", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Ha llegado al extremo de no entregar la secretaría pro tempore, con lo cual, además, muestra una vena autoritaria, porque el sustento de no entregar la secretaría no es legal, ni corresponde a la verdad. Y eso también hoy día comienza a preocupar a los mexicanos, porque así como no entrega la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú, un día puede no entregar la presidencia de México, más aún si ya en otros moldes de conducta política se está pareciendo a Castro, Chávez, Maduro, con una vena autoritaria", agregó.

"A diferencia de Maduro, Chávez, Castro que tenían ese sentido de conexión con el mensaje, eran más rígidos, más duros. AMLO es un poco más afable, tiene un rostro más sonriente y eso es parte de la conexión popular, de la comunicación del mensaje. Él busca temas que le dan esa conexión: la defensa de Castillo es un mensaje para los mexicanos", aseveró.

"El rechazo no va a ayudar nunca a la gobernabilidad"

Benavente se refirió también a la baja aceptación con la que cuenta tanto la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República y precisó que la salida de cualquiera de los actores políticos agravaría más la situación.



"Una caída de Boluarte, una disolución del Congreso, un adelanto presidencial podrían llevar a una mayor complicación aún. Y además quedaría el mensaje de que si a la calle no le gusta algo, pues simplemente se incendia y en el Perú se hace lo que diga la calle", mencionó.



"El rechazo no va a ayudar nunca a la gobernabilidad. Creo que todavía hay un margen de acción que no es muy grande. La posibilidad de diálogo es difícil", finalizó.