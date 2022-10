Luis Benavente | Fuente: RPP

El director de Vox Populi, Luis Benavente, señaló que el ausentismo en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 ha aumentado considerablemente con respecto a comicios anteriores. Benavente indicó que si bien en las Elecciones Generales 2021 el ausentismo fue amplio, respondía a las complicaciones de la pandemia de la COVID-19, situación que actualmente ha disminuido.

"El porcentaje de blanco o nulo es un porcentaje más o menos constante. No experimenta grandes cambios porque siempre hay ciudadanos indecisos, gente que no tiene una preferencia o indiferentes, etcétera. Lo que sí ha aumentado considerablemente es el ausentismo, confirmando lo del año pasado, donde también hubo mucho ausentismo en las presidenciales. La diferencia es que el año pasado estábamos en plena pandemia, había que usar mascarilla. Eran condiciones mucho más difíciles para votar", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

En esa misma línea, explicó que el ausentismo específicamente en Lima se ha enfocado en los sectores socioeconómicos más altos, pues no se ven disuadidos por las multas.

"En el caso de Lima, ese ausentismo se da preferentemente en los distritos de niveles socioeconómicos más altos, donde supuestamente hay más educación, más cultura política (...). Como son distritos con nivel adquisitivo más alto, la multa no va a significar algo muy importante para ellos. Entonces digamos que la multa es más barata que la disponibilidad de tiempo o las ganas de hacer lo que uno quisiera. Creo que eso podría ser una explicación. Otra es que en esos distritos se ha producido en los últimos tiempos bastante migración al exterior por la situación política y económica del país", agregó.

Derrota de las izquierdas

Luis Benavente remarcó que Perú Libre, partido que llevo a Pedro Castillo a la Presidencia de la República, ha fracasado en los comicios. No obstante, este hecho no solo afecta a esta agrupación política, sino a todas las izquierdas.

"Perú Libre ha tenido un candidato en Lima que en voto válido al llegado al 1.5%. Otro sector de izquierda representado por Alegría ha logrado 6.4%. Digamos que ambos candidatos logran un 8%. Es un porcentaje bastante bajo. No solo eso, Juntos por el Perú, Perú Libre no logran alcaldías distritales, tampoco logran alcaldías provinciales ni gobernaciones. Entonces tienen un resultado bastante escaso. Tal vez dentro del movimiento pendular que caracteriza a la política en todo el mundo y ante la crisis y las dificultades del gobierno de izquierda de Castillo hay una reacción en la población, cosa que ocurre en todo el mundo", precisó.

Sin embargo, no solo las izquierdas se han visto afectadas, sino también Fuerza Popular, partido que ha perdido protagonismo en comparación con el año 2016.

"Otro derrotado es Fuerza Popular, que en 2002 tuvo muy pocos candidatos (no pasaban de cinco), luego llegó a tener una mayoría absoluta en el Congreso en 2016 que ahora ha quedado reducida a muy poco. No solo no ha logrado una candidatura en Lima, tampoco ha logrado poner alcaldes ni gobernadores ni alcaldes provinciales. Y hace poco era el más grande protagonista de la política electoral peruana", añadió.

Finalmente, comentó que no necesariamente el resultado de los actuales comicios se verá reflejado en unas posteriores elecciones presidenciales.

"Eso dependería del tipo de alianzas que se hagan, porque en regiones siguen dominando los movimientos regionales, cuya bandera ideológica es fundamentalmente el regionalismo más que temas ideológicos de derecha o izquierda. Y en las regiones muchas veces hay un voto que se desplaza a la conexión popular populista. Las regiones del Perú, incluso el sur más rebelde, en un momento dado pudo haber votado por Kuczynski o por Toledo y claro que también por Castillo y Humala. No tiene un tinte ideológico", culminó.