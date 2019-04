Lula da Silva desde la cárcel: Brasil es gobernado por una "banda de locos"

Lula da Silva gobernó Brasil entre enero de 2003 y enero de 2011. | Fuente: Foto: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este viernes que Brasil es gobernado por "una banda de locos", en una entrevista concedida a los periódicos El Pais y Folha de S.Paulo en la cárcel donde purga una pena de 8 años y 10 meses de prisión.



El exmandatario de izquierda (2003-2010), de 73 años, reiteró que es inocente y dijo estar "obsesionado" con probar la "farsa" judicial que lo mantiene tras las rejas desde hace un año bajo cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.



"Sé muy bien el lugar que la historia me reserva. Y sé también quién estará en el basurero", afirmó Lula, a quien el encierro del último año en Curitiba (sur) no parece haberle afectado el carisma ni la vitalidad, según fragmentos de la entrevista filmada, divulgados por la edición brasileña de El País.



"No puede ser que este país esté gobernado por esa banda de locos. El país no se merece eso y sobre todo el pueblo no se merece eso", afirmó Lula da Silva citado por Folha de S. Paulo, en referencia al gobierno del ultraderehchista Jair Bolsonaro.



El exmilitar asumió el poder en enero tras vencer en las elecciones de octubre a Fernando Haddad, designado candidato del Partido de los Trabajadores (PT) tras la impugnación judicial de Lula da Silva.



AFP