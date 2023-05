“No nos dejen solos ante la jauría de privilegiados”: Gustavo Petro llama al pueblo colombiano a movilizarse por las 'reformas del cambio'

El presidente Gustavo Petro convocó a los colombianos este lunes a respaldar sus "reformas del cambio" de izquierda en las calles del país y anticipó la posibilidad de una "revolución" si el Congreso las rechaza.



En el poder desde agosto, el mandatario afronta su peor crisis política ante los tropiezos en el Legislativo para implementar los cambios profundos que prometió en campaña: reducir la participación privada en el sistema sanitario, redistribuir las tierras improductivas, reformar el sistema de pensiones y justicia, entre otros.



"El intento de coartar las reformas puede llevar a la revolución. Lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con (el prócer independentista Simón) Bolívar", expresó Gustavo Petro ante cientos de seguidores que se concentraron frente a la sede de gobierno en Bogotá con ocasión del Día del Trabajador.



"No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos"

El primer presidente de izquierda en la historia del país volvió a pedir a campesinos, jóvenes y poblaciones pobres salir a las calles para presionar al Congreso a dar luz verde a sus reformas.



"No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder (...) los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones", aseveró.



El miércoles Gustavo Petro rompió con los partidos tradicionales que lo apoyaron al inicio de su gobierno, dio un giro a la izquierda y reemplazó a siete ministros por antiguos colaboradores políticos.



El presidente explicó el nuevo "gobierno de emergencia" como reacción a un "Congreso que no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos" sobre la repartición equitativa de la tierra, un tema neurálgico del prolongado conflicto armado en uno de los países más desiguales de América.



En su discurso del 1 de Mayo, Petro retomó esa y otras de sus iniciativas, al tiempo que evocó las masivas protestas que enfrentó el gobierno del derechista Iván Duque (2018-2022).



"Gracias a esa lucha yo estoy aquí (...), ese estallido social de la juventud popular puso en el centro del país la necesidad de cambio", expresó el gobernante en un discurso que duró algo más de una hora.

Reformas gubernamentales

Gustavo Petro mencionó todas las reformas emprendidas por su Gobierno, comenzando por la agraria, sobre la cual defendió que "la tierra tiene una función social que es producir alimentos", y por esto "tiene que haber un pueblo campesino que sepa organizarse y salir a las carreteras, a la plaza pública" para defender el acceso a la tierra.

"Ese movimiento campesino que ocultaron a partir de la sangre y el terror debe reaparecer para que sea un actor fundamental de las transformaciones de Colombia", ya que "la tierra es para el que la trabaja", en palabras del jefe de Estado.

En cuanto a la de salud, que la semana pasada supuso un punto de quiebre en el gabinete ministerial y desencadenó el reemplazo de siete ministros, el presidente defendió que busca que "los dineros públicos no sean manejados por grandes grupos de poder".

También criticó a la prensa por cuestionar la reforma de la salud. "Son mentirosas las frases de los medios de comunicación que repiten una y otra vez diciéndole al pueblo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Qué gran mentira, qué manera de engañar", expresó.

"Si no se aprueba la reforma a la salud y a las pensiones, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) se acaban y los fondos privados de pensiones también", porque son producto de un "sistema fallido", y mantenerlo "solo trae catástrofe".

Igualmente criticó a los que dicen que "si se mejora la jornada laboral, si se colocan mayores criterios de dignificación del trabajo en Colombia entonces se volverá tan costoso que el empresario no tomará más trabajo".

"Mentiras, un empresario no puede tener ganancias si no hay trabajadores; las ganancias solo nacen si hay trabajo", añadió.

Según el mandatario, "el pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa; y una sociedad más justa es más pacífica, más democrática, es más productiva y por tanto arroja más ganancias".

La reforma laboral propone "ni más ni menos reducir la jornada de trabajo", una lucha que "dio origen a este día", indicó en referencia a la conmemoración del Día del Trabajo.

(Con información de AFP/EFE)