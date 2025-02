Preocupación por ecuatorianos que trabajan en Tumbes e Ipiales ante cierre de la frontera durante elecciones en Ecuador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La asambleísta ecuatoriana Carla Cruz Zambrano, integrante del Partido Social Cristiano, respaldó la decisión del presidente Daniel Noboa de cerrar las fronteras terrestres con Colombia y Perú desde este viernes hasta el lunes 10 de febrero, como una medida de seguridad para el desarrollo de las Elecciones Generales, programadas para este domingo 9.

En el programa Ampliación de Noticias, Cruz Zambrano dijo esperar que esta medida no afecte a sus connacionales que trabajan en las zonas fronterizas, como Tumbes (Perú) e Ipiales (Colombia).

"Esperemos que esto no afecte a muchos compatriotas. No le veo mayor magnitud a la decisión, pero si el pueblo ecuatoriano y el presidente se sienten a gusto y seguros con ello, lo respaldamos", afirmó.

También expresó su apoyo a la decisión de Daniel Noboa, quien busca la reelección en Ecuador, de militarizar los puertos ecuatorianos como parte de su estrategia de seguridad. Sin embargo, advirtió que este tipo de medidas deben implementarse con más rapidez y efectividad.

"Me alegro y le aplaudo en este momento que ahora militarice los puertos, que ha sido uno de los problemas más graves en la historia de Ecuador. Nosotros somos exportadores, lamentablemente, de productos no legales. Me parece perfecto que lo haga, pero que sea concreto, porque hasta ahora no llegan los militares allá", señaló.

Asimismo, cuestionó la efectividad del denominado ‘Plan Fénix’ de la gestión Noboa, una estrategia gubernamental destinada a combatir el crimen organizado a través de la militarización del país.

"El presidente Noboa prometió poner en marcha el Plan Fénix, dice que está funcionando, pero no lo vemos. El problema es que las mafias están involucradas en todas las instituciones, ya sean militares, policiales, etc. Él tiene que ver todo eso, pero estamos dando el apoyo para que pueda segregar", concluyó la asambleísta.