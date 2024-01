Rafael Correa sobre acusaciones de corrupción a su gestión presidencial: "No hay gobierno que no las tenga"

Latinoamerica El expresidente consideró como una "cantaleta" las acusaciones de corrupción en su contra

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a los procesos judiciales en su contra referidos a presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno, entre el 2007 y 2017.

Al respecto, el exmandatario reconoció que hubo casos de corrupción durante su mandato, aunque resaltó que esos sucesos no son exclusivos de su gestión en el Ejecutivo.

"No hay gobierno que no tenga casos de corrupción, pero fuimos el gobierno que más descendió en el ránking de corrupción de toda América latina (…) Quieren hacer creer que, antes, Ecuador era Suiza y no había corrupción: diez años de gobierno, van a encontrar un caso de corrupción", sostuvo.

"Una cosa es tener casos de corrupción, otra es tolerar la corrupción. Jamás la toleramos", resaltó.

Descarta regresar a Ecuador

En esa línea, consultado sobre si regresaría a su país para enfrentar a la justicia, Correa descartó tal posibilidad y afirmó que ya lleva los procesos en la jurisdicción de Bélgica, donde tiene asilo político.

"Yo la he enfrentado (…), estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, les he ganado absolutamente todo (…), al punto que Bélgica me dio asilo político. ¿Bélgica da asilo político a un corrupto? Eso es bien obvio (…), siguen con esa cantaleta", indicó.

"Si dice un abogado competente que este juicio tiene pies y cabeza, yo voy al Ecuador; pero investiguen, no sean cómplices de una brutal persecución política, de una terrible injusticia", agregó.

Asimismo, acusó una "persecución política" en su contra que, de manera continuada, ha bloqueado arbitrariamente su participación en las elecciones de Ecuador.

"Yo residía en Bélgica, yo salí el 2017 con 70% de apoyo popular (…) Nos traiciona (Lenin) Moreno, se ponen todos de acuerdo para evitar que vuelva a la arena política, y empieza la persecución. Estoy bajo la jurisdicción del Estado belga y les he ganado absolutamente todo (…) Estamos viviendo una tremenda injusticia", reiteró.

No obstante, respecto a su futuro político, el exmandatario dijo que no le interesa "el poder".

"Yo no tenía la intención (de volver al poder), pero he visto tanta maldad y periodismo tan sesgado que me están dando ganas de volver, viendo la destrucción de mi país", sostuvo.

"(Lo digo) medio en broma, porque no me gustan esa clase de preguntas, creo que son un poco impertinentes (…) No me interesa el poder, me interesa servir a mi patria; no me interesa mi futuro político, sino que mi pueblo no siga derramando lágrimas de sangre", puntualizó.