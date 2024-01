Entre la precariedad y la falta de policías: ¿cuál es la situación que viven los distritos fronterizos con Ecuador?

Piura El alcalde de Papayal indicó el poco apoyo que recibe de los representantes del Ministerio Público

El último martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción en su país y declaró que su nación vive un conflicto armado interno a raíz de la lucha contra las bandas criminales que, ahora, han sido declaradas como organizaciones terroristas.

Al quinto día de las medidas dispuestas, Ecuador tiene un saldo de 854 detenidos, 94 de ellos declarados como terroristas; además de 7 delincuentes abatidos. No obstante, la situación sigue siendo crítica; muestra de ello es que 170 trabajadores penitenciarios continúan como rehenes de los delincuentes en el interior de las cárceles.

Nuestro país no es ajeno a esa situación: el último miércoles, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia en la frontera norte con Ecuador. No obstante, los distritos limítrofes continúan viviendo una situación precaria en cuanto a seguridad. RPP conversó sobre ello con Elmer Saavedra, alcalde del distrito de Papayal (Tumbes), y Marlen Mogollón, alcalde del distrito de Sullana (Piura).

Denuncia falta de apoyo del Ministerio Público

Elmer Saavedra señaló que, acorde al estado de emergencia, se ha instalado el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), y que, a partir de febrero, el Serenazgo Municipal iniciará labores. No obstante, señaló que es necesario el apoyo de la Policía Nacional, que carece de recursos logísticos.

"Para hacer los operativos, las visitas inopinadas a los lugares donde se demuestra que hay delincuencia, aunque contamos con el apoyo de las juntas vecinales, de las rondas campesinas, si no tenemos el apoyo de la Policía Nacional prácticamente estos operativos van a ser en vano", sostuvo.

"Se ha coordinado con la Comisaría de Papayal (…), pero lo que nos manifiestan es que no hay la logística adecuada, no hay patrulleros, no hay motos para hacer intervenciones y, peor aún, no se cuenta con el personal policial suficiente para que nos pueda acompañar", agregó.

Asimismo, indicó que al invitar al Ministerio Público a participar en el CODISEC no obtuvo "ninguna respuesta".

"Nosotros al instalar el CODISEC el año pasado, en ningún momento el representante del Ministerio Público asistió a ninguna reunión programada. Hemos hecho los oficios, las solicitudes, porque, si no tenemos un representante del Ministerio Público, mucho menos vamos a hacer los operativos. Es grave lo de los sicarios y lamentamos que el Ministerio Público no esté presente", resaltó.

Por otro lado, indicó que existirían varios pasos fronterizos clandestinos sin presencia policial.

"Como frontera con Ecuador, tenemos varios pasos clandestinos. En bocatoma La Palma, donde es el pase cuando crece el río Zarumilla, es el único paso que tenemos de acceso al Perú; pero, lamentablemente, no había ningún efectivo policial a pesar de que los ministros de Defensa y del Interior han estado acá, a pesar de que se ha declarado en emergencia la zona norte, todo queda simplemente plasmado en un documento, no vemos el accionar inmediato por parte de la Policía Nacional. Nosotros queremos la presencia de ellos, y de repente en coordinación con el Ejército", explicó.

"No contamos con laboratorio de peritajes"

Por su parte, el alcalde de Sullana, Marlen Mogollón, indicó que su distrito no cuenta con un laboratorio para realizar peritajes, lo que ralentiza la persecución del delito.

"Necesitamos apoyo para lo que es laboratorio. Cada vez que los fiscales, la Policía, requiere que se analicen las pruebas pertinentes para lograr sentenciar a estos delincuentes, estas pasan a Lima y luego vienen después de 6 meses. Eso no nos conviene, porque mejora la situación del delincuente", indicó.

"Hay un compromiso del gobernador regional para invertir y que se construya en Piura (…) para recuperar ese tiempo perdido", agregó.

Asimismo, consideró que hace falta un shock de inversiones en las fronteras, ya que no basta con reforzar la presencia de las fuerzas del orden.

"Es necesario tener una política de fronteras que implique un shock de inversiones, no solo la cuestión de represión o de cerrar fronteras, [donde] ni siquiera los puestos policiales de vigilancia reúnen las condiciones para un policía, que están un mes y después retornan”, indicó.

"Estamos dejando las fronteras en una situación libre y esperamos que se tomen muy en serio su desarrollo, que implicaría mejorar carreteras, un shock de inversiones para poblar las fronteras con agricultura, reservorios, capacitación a los agricultores, necesitamos que la gente tenga empleo", subrayó.

El burgomaestre señaló también que "hay cosas que se deben mejorar" por parte del Ejecutivo en la tarea de atender las necesidades de seguridad del distrito.

"Hay cosas que debemos mejorar. Hace unos meses llegó el ministro del Interior, Romero, trayendo unos vehículos para patrullaje en las fronteras, pero en las fronteras, en el lado peruano, no hay carreteras; entonces las camionetas no se pueden usar, solo las motocicletas", precisó.