Priscilla Coelho (izquierda) junto a Beatriz Sousa (centro) y Ronaldinho (derecha). | Fuente: Redes sociales

La expareja del exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, Priscilla Coelho, lo acusó de haberla agredido en diciembre de 2018, cuando ambos tenían una relación sentimental polígama junto a Beatriz Sousa, según dijo en una entrevista a la revista Universa. La mujer detalló en una entrevista a la revista del portal UOL que durante una discusión, el futbolista la "empujó con fuerza", lo que hizo que se cayese en el jardín del vecino y le provocó algunas lesiones y que, en su momento, no lo denunció porque "pensaba que podían hablar y resolver" sus problemas.

Ronaldinho Gaúcho tenía una relación amorosa con dos mujeres, Priscilla Coelho y Beatriz Sousa, y vivían en la residencia del futbolista en el barrio de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro. La discusión previa a la agresión sucedió en una fiesta en la residencia, en la que una exnovia de Ronaldinho llamó a su teléfono, que en ese momento tenía Coelho, tras lo que el astro supuestamente se puso agresivo, agarró del brazo a su mujer, le dijo que recogiese sus cosas para irse de casa y la empujó con fuerza.

Actitudes "violentas"

Asimismo, Coelho detalló que el exfutbolista era celoso, que presentaba comportamientos agresivos y que en reuniones con sus amigos, prohibía a sus mujeres vestir con pantalón corto. Según Universa, Coelho procesó al futbolista principalmente por su "violencia" y la acción está bajo secreto de sumario; además la exmujer pide una indemnización y la división de los bienes adquiridos por Ronaldinho Gaúcho entre 2012 y 2018, periodo en el que estuvieron juntos.

En este sentido, Coelho apuntó que nunca dependió económicamente del jugador pero tras ser despedida el año pasado "no encuentra trabajo porque su vida está muy expuesta en redes sociales" y no consigue desvincularse de esa historia. Con respecto a la reacción de Ronaldinho Gaúcho a estas declaraciones, la revista explicó que contactó al abogado del exfutbolista, Sérgio Queiroz, quien negó las acusaciones y afirmó que no habían recibido ningún proceso judicial promovido por la mujer. EFE