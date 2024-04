Detector de Mentiras: los fenómenos meteorológicos no son producidos a propósito por el hombre usando tecnología

Medio Ambiente Detector de Mentiras

Un video viral difundido en redes sociales asegura que las sequías, lluvias torrenciales y otros climas extremos, son provocados por el hombre a propósito, utilizando tecnología que aún está en investigación. Además, también se afirma que el cambio climático es producido solamente por dióxido de carbono, gas contaminante que se libera en el mundo a través del transporte, petroleras e industrias productoras de energía.

Que no te engañen, esto es mentira.

No es verdad que las lluvias y sequías sean provocadas a voluntad del hombre y mucho menos utilizando instrumentos de última tecnología. Estas ocurren desde hace millones de años sin acción directa del ser humano, de acuerdo a expertos consultados por RPP. Tampoco es cierto que el dióxido de carbono, gas tóxico que se libera al cielo a través del combustible que utilizamos en el transporte y otras industrias, sea el único responsable del cambio climático.

Existen varios tipos de gases llamados de efecto invernadero que, al ser soltados al aire en todo el mundo por medio del transporte, edificios comerciales y otras industrias, ocasionan que se eleve la temperatura de nuestro planeta, señalan especialistas del Senamhi.

Que no te engañen, los fenómenos ambientales extremos como las lluvias o sequías no son provocados a propósito por el hombre, y el cambio climático no es producido solo por el dióxido de carbono, sino por una serie de gases que, desde hace años, se han soltado en la atmósfera, la han dañado y han elevado la temperatura de la tierra.

