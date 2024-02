Detector de Mentiras: es falso que aparición del pez remo indique que sucederá un sismo

Actualidad Detector de Mentiras: ¿El pez remo y los sismos están relacionados?

¿Es verdad que los peces remo aparecen cuando va a ocurrir un sismo? Esta idea ha sido comentada por varios usuarios en las redes sociales de RPP, comentando una noticia en la que se informa que un grupo de pescadores artesanales en Samanco, Áncash, encontró esta especie en el mar peruano.

El argumento que se utiliza es que el pez remo "solo sube a la superficie del mar por el futuro movimiento de placas marinas", por lo que su hallazgo predeciría un posible terremoto.

Que no te engañen, esto es mentira.

No es cierto que el pez remo suba desde las profundidades por un movimiento en el mar. Eso fue confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a RPP Data. El IGP dijo que esa creencia se originó en Japón y que no tiene evidencia científica. Además, puntualizaron que los sismos no se pueden predecir.

Lo que sí se sabe, según biólogos y expertos en fauna marina consultados, es que esta especie podría aparecer en la superficie por tres motivos: enfermedad o heridas, cambios en la corriente marítima o desorientación por cambios en sus sistemas de navegación internos o factores ambientales locales.

Que no te engañen. Es falso que el pez remo encontrado en Áncash advierta sobre un sismo. Estos pueden ocurrir en cualquier momento, aparezca o no este animal

Hasta el próximo Detector de Mentiras de RPP.