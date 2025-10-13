Benjamín Netanyahu rechaza la invitación de Trump y no acudirá a la firma del plan para Gaza en Egipto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declinó la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, de asistir a la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza que se celebra este lunes en Egipto.

Según informó su oficina en un comunicado, no participará en ella por la proximidad del inicio del feriado Simjat Torá, el último día del periodo festivo judío del Sucot, que comienza al atardecer de este lunes y concluye al atardecer del martes.

"El presidente estadounidense Trump invitó al primer ministro Netanyahu a participar en una conferencia que se celebrará hoy en Egipto", dice la nota, que añade que Netanyahu "agradeció la invitación, pero indicó que no podría asistir debido a la proximidad del feriado".

Previamente, la Presidencia egipcia informó que Netanyahu asistiría a la Cumbre para la Paz de la localidad egipcia de Sharm el Sheij, tras una conversación telefónica que ha mantenido con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Y luego indicó en otra nota que el primer ministro israelí no participará en la cumbre debido a festividades religiosas.

"El presidente Trump sugirió la participación del primer ministro israelí en la cumbre durante una conversación telefónica con el presidente Abdel Fatah al Sisi", aclaró.

Cumbre en Egipto

La Cumbre, a la que asistirán una treintena de líderes del mundo, que ya contaba con la participación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, arrancará cuando Trump llegue a la ciudad egipcia, situada en la península del Sinaí, tras su paso por Israel.

Antes de viajar a Egipto para la cumbre, Trump visita hoy Israel, donde asistió a la liberación de todos los rehenes israelíes que aún permanecían en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza.

Allí, Trump se reunió con los familiares de los rehenes y dio un discurso en el Parlamento israelí (Knéset).