Hamás publica la lista de 20 rehenes vivos que serán liberados en las próximas horas

La Cruz Roja Internacional, que ya se encuentra en territorio gazatí, coordina la entrega de los rehenes por parte de las milicias palestinas y su posterior entrega al Ejército israelí, que los llevará a la base de Reim, junto a la frontera.

Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, difundieron este lunes los nombres de los 20 rehenes israelíes que, según aseguró, serán liberados en las próximas horas en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel bajo mediación de Estados Unidos y Egipto.

De acuerdo con la lista publicada por Hamás, los rehenes que recuperarán la libertad son Yosef Chaim Ohana, Bar Kuperstein, Evyatar David, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa Dalal, Rom Braslavski y Ariel Cunio.

La liberación se realizará en dos fases: la primera, a las 8:00 (hora local) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local, en el área de Jan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.

Tel Aviv amaneció expectante, con cientos de personas reunidas en la llamada plaza de los Rehenes, epicentro de las manifestaciones que desde hace dos años exigen el retorno de los cautivos. Banderas israelíes, carteles con los rostros de los secuestrados y pancartas con mensajes de esperanza, como 'Un nuevo día se levantará' o 'Paz en Israel', llenaban el lugar desde primeras horas del día.

El papel de la Cruz Roja Internacional

Aquí serán sometidos a exámenes médicos y podrán reunirse con sus familias antes de ser evacuados en helicópteros a hospitales en las afueras de Tel Aviv: Sheba, Beilinson e Ichilov.

En paralelo, se espera que Hamás entregue también los cuerpos de 28 rehenes fallecidos, aunque las autoridades israelíes reconocen que no todos podrían ser localizados este mismo lunes. Los restos serán trasladados al instituto forense Abu Kabir, donde se procederá a su identificación.

El día estará marcado, además, por la primera visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel, quien tiene previsto reunirse en Jerusalén con familiares de los rehenes y pronunciar un discurso ante la Knéset, antes de viajar a Egipto para asistir a la firma formal del alto el fuego.