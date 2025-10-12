Israel anuncia que rehenes serán liberados por Hamás este lunes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno israelí confirmó este domingo que los 20 cautivos vivos serán liberados "el lunes temprano", pero que si Hamás está listo para hacerlo antes Israel estaría dispuesto a adelantar unas horas el proceso.

"La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja", dijo en una rueda de prensa online la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

El personal del Comité de la Cruz Roja se encargará de recibir a los cautivos y de entregarlos al Ejército en zonas de Gaza "controladas por las fuerzas israelíes", detalló la portavoz, que añadió que solo entonces serán llevados a la base militar de Reim, a unos seis kilómetros de la divisoria ya en suelo israelí.

Allí, pasarán una primera revisión médica y podrán reunirse con sus familias, antes de ser trasladados a un hospital.

Bedrosian detalló que diez de los rehenes serán transferidos al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, todos en urbes de la periferia de Tel Aviv.

¿Qué hay sobre los rehenes muertos?

Sobre los 28 rehenes muertos, la portavoz no especificó si su entrega será simultánea o justo después del retorno de los vivos, pero sí que dijo que la Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza, y que dentro del enclave palestino tendrán lugar una "breve ceremonia" y rezo judíos.

Los cuerpos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera israelí y trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzará el proceso de identificación de los cadáveres y la notificación a las familias para que puedan celebrar los entierros.

La portavoz reiteró que Israel lleva preparado desde el sábado para la liberación de los cautivos, por lo que este proceso podrá adelantarse de decidir Hamás liberar a los rehenes antes de lo esperado.

Se cumple un día del alto al fuego en Gaza, que deja la primera noche "tranquila" en meses

Desde que este viernes entró en vigor a mediodía hora local el alto el fuego pactado por Israel y Hamás, miles de personas están volviendo desde sus refugios en el sur a la ciudad de Gaza, donde solo quedaron alrededor de 250.000 gazatíes de los más de un millón que vivían allí, ante la operación israelí para invadirla.

En tanto, las tropas están detrás de la conocida como "línea amarilla" del repliegue y controlan alrededor de la mitad del territorio del enclave -antes el 80 %-, para que las milicias palestinas reúnan a los rehenes allí cautivos y los liberen en los próximos dos días.

La noche de este sábado fue la primera "tranquila" en la Franja de Gaza tras meses de incesantes bombardeos cuando se cumple un día del esperado alto al fuego en el territorio palestino, donde sus residentes se centran ahora en volver a ver lo que queda de sus casas y en recuperar a sus muertos.